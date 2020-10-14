今（14）日在新莊球場進行的中信兄弟、富邦悍將之戰，打完5局上中信以7比3領先，原以為是一段安全差距，不料富邦林哲瑄在5局下、7局下各轟出一發2分全壘打，硬是扳成7比7平手。雙方鏖戰至12局結束均未再得分，最後就以7比7握手言和，林哲瑄獲選單場MVP。

富邦在前兩局就從中信先發投手廖乙忠手中攻下3分，以3比2逆轉超前，不過富邦先發投手羅力由於投一休四，可能休息天數不足，也壓制不住中信打擊，中信在第4、5局的反攻奏效，總共攻下5分，反而以7比3逆轉超前。

林哲瑄（右）揮出全壘打，三壘跑壘指導教練與他擊掌慶祝。（陳怡誠攝）

這場比賽很快就進入牛棚決勝階段，富邦牛棚表現稱職，中信後援投手吳哲源、吳俊偉各挨了林哲瑄一發2分全壘打，富邦扳成7比7平手，比賽陷入僵局。

富邦悍將林益全今天達成生涯第1000打點。（陳怡誠攝）

賽後富邦總教練洪一中特別稱讚林哲瑄的表現，認為他的第1支2分炮拉近比數，並把球隊原本有點低迷的氣勢拉上來，第2支2分炮則讓球隊免於吞敗，是今天表現最佳的球員。另外就是牛棚的表現完美，羅力只先發4局，接下來8局全部交給牛棚處理，5名投手輪番上陣都沒有失分，才能以平手收場。

富邦悍將洋投羅力今天只投4局，投一休四的效果不理想。（陳怡誠攝）

談到最後一任投手「老皮」林羿豪對決許基宏的經過，洪總說，由於許基宏對戰老皮太過出色，一開始就要他投開一點，後來球數來到沒有好球2壞球，乾脆直接故意四壞球，滿壘後三振下一棒周思齊，證明這個抉擇十分明智。

中信兄弟先發投手廖乙忠只投3.2局便退場，最後無關勝負。（陳怡誠攝）

(中時 )