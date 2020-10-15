iPhone12今天凌晨發布，規格與售價引發熱烈討論，更被稱為將是過去幾年來最大換機潮，有網友在PTT發問，表示12與12 Pro差異似乎不大，實在不知道該選哪支，對此有果粉給答案，表示其實就只有相機規格有差，若非重度使用者，12就夠了。

網友在PTT蘋果版PO文詢問12跟12 Pro的差異，他表示，看完發表會發現12跟12 Pro的差別似乎只有拍照部分跟邊框材質有差異，但面板、記憶體都沒有提到，也查無詳細規格，128G跟256G價差都是5400，跟去年11代比沒差多少，實在不知道自己該選哪支。

鄉民們紛紛回應：「真的大都差在相機而已，不常使用的話12就很夠了」、「Pro記憶體好像多一點，但還是要等實測」、「老實說兩顆鏡頭的數值，光看數字相差不大」、「12就夠了，Pro強一點但差異不大」、「5400會影響你人生就選12啊」。

另外則有人認為兩支都可以忽略：「要就買12，想買Pro就直接上Pro Max，Pro不值得」、「這次Pro定位有點尷尬」、「Pro max規格好多了，真的要就是直接封頂」、「iPhone一用都好幾年，選頂的不會虧」、「12 Pro CP太低了，12或Pro Max選一支」、「這次Pro跟Pro Max規格差有點多，建議直上Max」。

(中時新聞網)