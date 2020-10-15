時尚達人穆熙妍因日前「羊肉中豐富的左旋肉鹼，可以幫助健身並增肌養脂」的健身理論引起廣大迴響，而被農委會相中擔任「國產羊創意料理競賽推廣大使」，將在決賽中擔任評審重任，對此穆熙妍自信表示：「煮菜我或許不是大師級，但我吃遍世界級美食，舌頭可刁了，歡迎大家趕快去報名比賽，讓我可以假工作之名行大吃之實。」

穆熙妍笑說：「與其叫我美食達人，其實覺得自己比較像養生達人，因為我對這方面很講究。入秋了，現在開始就是進補的季節，羊肉無論是直接煎羊排，或是燉煮咖喱、用孜然燒烤，甚至是大家冬天喜歡的羊肉爐，都非常適合；羊奶還能做奶酪和其他甜點。像平常我吃燉燕窩，也會加一點羊奶和珍珠粉，溫潤補氣又美白養顏，加上國產羊沒有腥味，料理失敗率低，很適合像我這種廚藝不高的人。」

穆熙妍超想滑雪。（年代提供）

熱愛美食及旅遊的穆熙妍，今年因為疫情影響，整整快一年沒出國旅行。她哀怨表示，自己以前平均一年出國六、七次，加上工作出差大概要二十次，今年待在家的時間長，可以好好練廚藝。被問及如果疫情許可出遊最想去哪？她毫不猶豫說：「可惜台灣不下雪，所以疫情後，我最想去滑雪，日本或瑞士都可以，能滑就好，我不挑！ 」不過她也補充：「其實今年雖然少了出國行程，反而讓我有機會多去看一下台灣的景點，也是另一種收獲，我最推薦花東跟台南，前者是風景美，後者就是吃！」

穆熙妍以往1年旅遊加出差出國20次。（年代提供）

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