新北市2020年國際青年「NTPC MAGIC」-跨校學生共同創作作品（三重商工提供／戴上容新北傳真）

新北市2020年國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與實作論壇暨文化交流登場，由參與學生15分鐘全程英語發表，藉由跨文化之交流運用「動手做」的創意思考解決問題之學習策略，發揮技職教育務實致用的特色，展現創造未來及具有國際競爭力之前瞻技職人才。

三重商工學生在專案設計與製作論壇發表時，由汽車科學生的作品「確認過眼神」擔任學校作品代表，三重商工師生並與新北市技職科蔡秉欣科長於活動現場與德國姊妹校現場即時連線將作品介紹給德國學校。

教育局科長蔡秉欣表示，三重商工與德國展開跨國專題合作非常難能可貴，學生能觀察生活上發生的問題，與國外夥伴溝通合作，運用專業技能完成能解決問題的產品，令人感動。

三重商工校長林清南指出，「本次活動為新北市技術型高中，展現專題實作的實務能力和國際教育的雙語能力，並藉由與國際接軌和交流互動，發揮各校專業和創意的教學成效，且提升學生的英語能力和國際視野，不僅符應學校新課綱跨域整合課程的實施，也貼切本市頂尖群科的國際技職面向，贏得未來技職人才的培育。」

今（14日）進行各校學生共同創作，以「促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性」為主題共同創作「技冠群輪、物聯網智控燈設計」、「大型創作~摩天輪」，摩天輪組學生負責雷射雕刻、外型組裝與外型彩繪，外型經由雷射切割製做合成，學生可透過電腦繪圖設計浮雕部分、外型彩繪，再組裝完成。

三重商工汽車科陳志豐同學表示，很高興參加今年新北市NTPC MAGIC一系列的活動，讓我的學習視野更開闊，也更精進自己動手做及解決問題的能力。

三重商工表示，學校榮獲教育局「教育加速器計畫」經費挹注，除了持續鏈接產業所需技術人才，不斷與產業進行深化與提升技術外，在學生跨域專題創作、創新能力以及國際教育上皆投注相當多的教育資源，使得三重商工的學生專題實作品在今年新北市NTPC MAGIC的活動上，有著令人驚艷與印象深刻的展現。

(中時 )