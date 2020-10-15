媽媽無微不至地照顧兒女，總是給予最好的呵護，但隨著歲月摧殘，年紀增長，媽媽的身體也開始逐漸出現狀況。孝順的王小姐發現，原本樂觀開朗的媽媽，最近突然和家人疏遠，怎麼約都足不出戶，脾氣也越來越差。幾番旁敲側擊發現，原來媽媽有輕微漏尿的情況，但不想穿紙尿褲，束手無策又不好意思求助，為了避免尷尬只好不出門。同樣身為女性，女兒總是最明白媽媽的需要，除了貼身陪伴之外，健康問題也該由孩子守護。

根據統計，50%以上停經的熟齡女性都有漏尿困擾，除了容易引發私密處感染，也因為怕出糗不敢出遠門，漸漸拒絕社交活動，因寂寞感而引發情緒問題。其實，造成尿失禁的原因有很多種，通常會因為日常的動作，如咳嗽、大笑、抬重物或彎腰時發生，而且有輕微至嚴重程度之分，所以一旦發生尿失禁困擾，應盡速就醫，找出原因才能對症下藥，搭配藥物或凱格爾運動等方法來改善。

「安親抑菌潔淨墊」特別針對溢出量推出3款不同長度，此圖為中量型24公分(圖/業者提供)

目前市面上已有部分針對女性尿失禁推出的商品，然而實際使用發現，會出現移位、殘膠、厚重以及吸水量不足等缺點，讓許多熟齡女性使用起來很不舒適。貼心的王小姐觀察到媽媽的困擾後，她發現「安親抑菌潔淨墊」的獨家「ZIOX配方」可以除臭、抑菌率高達90%以上，天然紅漿果香氣也可以緩解異味；而且輕薄棉柔材質舒適服貼又透氣，高分子的吸收體可以瞬吸不外漏；增加的蝶翼設計，走動也不用擔心移位。此外，還針對不同程度的溢出量設計80cc、120cc、220cc三種尺寸，讓女性可以依據自身狀況選擇適合的產品。

以往很多熟齡女性會拿衛生棉防漏，但其實非常不適合，因為衛生棉針對濃稠經血所設計，而液體流速快，需要專門的設計來抵擋突如其來的尿液。安親抑菌潔淨墊採用高分子吸收體，能快速吸收水分且不回滲，而且吸水後一樣輕薄服貼不外顯，就算穿著較緊身的衣褲也不用擔心，完全沒有使用後行動不便或不適感，輕薄得像沒有使用一般。

許多媽媽上了年紀後出現尿失禁的煩惱，難以啟齒而越來越不愛外出，不僅影響身心，和家人互動也開始疏離，媽媽也陷入孤立的情況。其實你可以像王小姐一樣，只要默默地為媽媽遞上一片「安親抑菌潔淨墊」，不用說出口就能解決母親的困擾，一個貼心的小小舉動，卻已蘊涵滿滿的孝心。

(中時新聞網)