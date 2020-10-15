娛樂8點半》談起女星宮雪花，給人的第一印象不外乎是風情萬種、性感憮媚，而亮眼姣好的外貌，也讓她在參加各大選美比賽頻獲佳績，更被譽為「大陸第一美婦」，堪稱是當代傳奇美人，不過她的人生卻是崎嶇坎坷，不僅為愛走私黃金坐牢，45歲嫁給法籍老公時，以為能幸福度過下半輩子，沒想到卻因為聚少離多離婚收場。

宮雪花出生上海平凡人家，從小外貌出眾的她，身邊可以說是不乏追求者，不過從小立志要過體面生活的她，小小年紀就輟學打工賺錢，但20歲時為了男友誤入歧途，走私黃金及販賣假首飾，被公安機關逮捕坐牢兩年，沒想到出獄後，不僅被男友怒斥嗜錢如命，還慘遭分手，這也讓宮雪花徹底心死，也讓她決定利用上天賜予的姣好外貌，在選美比賽闖出一片天地，而此念頭也意外開啟她傳奇一生。

宮雪花昔為愛誤入歧途吃上牢飯。（圖／中時資料照）

宮雪花為了遠赴法國參加「華裔小姐」比賽，先是打黑工籌措旅費，不過當年雖已36歲，仍憑著傾國傾城外貌，擊敗年僅20初頭的參賽者們，奪下該屆冠軍，原本想藉名氣結識豪門，一圓晉升上流社會的美夢，無奈出身背景成為致命傷，在無法門當戶對狀況下，嫁入豪門仍舊是夢一場，不過最後仍成功吸引法國駐滬領事館翻譯目光，兩人相戀後很快就步入禮堂，婚後育有一子，不過隨丈夫移民法國後，礙於語言不通難適應當地生活，加上夫妻聚少離多，最後仍走向離婚一途，離婚後宮雪花便到香港定居，決定進軍演藝圈，毫無名氣的她，為了迅速得到外界關注，決定參加選美比賽重新出發。

當年47歲的宮雪花，參加沒有年齡上限的「亞洲小姐」選美比賽，雖然成績僅在五強止步，但「年紀、結婚生子」等話題隨之發酵，讓她一夕間聲名大噪，讓許多導演紛紛找上門來，因此成功躋身進入演藝圈，並接演《包青天》、《穆桂英大破天門陣》等熱門戲劇，更演出三級片《蛇蠍夜合花》，並在劇中挑戰女同性戀的角色，在當年民風保守的年代，雖是挑戰禁忌演出，不過也成功打開知名度，此外《康熙王朝》劇組邀約演出「惠妃」一角，精湛演技讓她順利在大陸打響名號。

宮雪花與丈夫聚少離多，婚姻走向離婚一途。（圖／中時資料照）

宮雪花雖在演藝圈闖出好成績，但熱衷於參加選美比賽的她，竟在55歲時前往美國參加「世界太太選美」比賽，身穿旗袍高舉紅旗的她，成功吸引當屆評審目光，不僅獲頒「最佳民族服裝獎」，還被譽為「大陸第一美婦」、「亞洲十大新聞人物」，更榮獲美國總統柯林頓接見，不過名利雙收的她，卻在此時轉換跑道攻讀雙碩士學位，還出了名為《我如何一夜成名》的自傳，並邀請文壇名作家張賢亮作序，由於張賢亮曾在自己書籍多次提及宮雪花，也讓兩人關係眾說紛紜，對此宮雪花表示只想好好陪伴孩子，沒有其他打算，等同否認兩人關係。

宮雪花被譽為「中國第一美婦」，更榮獲美國總統柯林頓接見。（圖／中時資料照）

如今年已七旬的宮雪花，仍常在個人微博分享生活美照，即便被抓包Ｐ圖Ｐ過頭，仍舊不畏外界流言堅持做自己，至於穿衣風格更是花枝招展到夠「古怪」，被網友嘲諷裝嫩扮少女，效果可能適得其反，但她仍舊保持一貫高調風格，堅持做那個搶盡鎂光燈焦點的宮雪花。

(中時新聞網)