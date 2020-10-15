【回憶殺】從舞台劇出身的57歲資深演員楊麗音，擁有精湛的演技和美麗外表，曾參與蘭陵劇坊的作品逐漸走紅，後來被王偉忠挖角進入電視圈，是80年代相當知名的女星，2006年更以《大愛劇場 - 草山春暉》獲得金鐘視后殊榮；看似一帆風順的人生，其實也有許多煩惱，尤其是她歷經多次的懷孕失敗，直到放下求子壓力，小孩才突然出現。

楊麗音曾接受節目《台灣亮起來》專訪，提到自己20歲拍攝電影《兒子的大玩偶》認識當年還是場記的老公陳懷恩，兩人一樣熱愛看電影，有次在游安順的起鬨之下，楊麗音大膽與陳懷恩同蓋一條棉被，沒想到一吻定情，相戀7年步上紅毯。

楊麗音自認是計畫型的人，本來預定30歲前生第一胎，但懷孕過程就是異常艱辛，歷經數次的流產，或是發現胎兒有問題要手術，更痛心的是，有一次她小心翼翼的呵護肚裡的寶寶，孕期終於來到6個月，本來以為安全了，很開心的向大家宣布喜訊，沒想到再度早產，無疑給她致命的痛擊。

楊麗音求子路艱辛。(圖／中時新聞網

從小到大，楊麗音從來沒有遇到大挫折，卻在求子路上頻頻摔跤，她自剖當時的內心極為脆弱，最害怕被人問起「小孩幾歲了」，擔心到足不出戶，整個人都失去生氣。努力了5、6年，楊麗音試過中醫、宗教和人工受孕等，通通都失敗，漸漸的放下執著，把懷孕看淡，想不到卸下生子壓力後，楊麗音突然有了第一胎，第二胎緊接著也來報到，甚至高齡46歲再度懷第三胎，為了保住小孩，她進行子宮頸縫合手術，終於成功變成三寶媽。

回顧這些年的求子煎熬，楊麗音否極泰來，感謝老天爺給她上了一課，「人生很多事情，不是計畫怎樣就可以怎樣。」

(中時新聞網)