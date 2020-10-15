從IG動態照片可以看到，吉米巴特勒已經開始苦練的模樣。(取自吉米巴特勒IG)

上季NBA總冠軍賽才剛結束，熱火、湖人兩隊球員也才回家休息等待下個球季開打，沒想到熱火頭號球星吉米巴特勒竟然貼出自己IG限時動態，顯示他已經開始投入訓練工作，看來他不僅想當「鐵人」，更想提前替下季爭冠做好準備。

從吉米巴特勒公布的IG限時動態可以看到，他已經跑到訓練場館獨自練球，且在苦練之後喝水的模樣，看起來完全不像一個才剛打完總冠軍賽的球員，更何況他在總冠軍賽平均上場43分鐘，更摘26.2分、9.8助攻與8.3助攻的優異表現。

回想熱火上季能在外界不看好的逆境下，接連在季後賽演出「下剋上」戲碼，一路爆冷淘汰溜馬、公鹿與塞爾提克，更跟湖人在總冠軍賽打到G6才敗下陣來，幾乎都靠吉米巴特勒一人領軍，甚至只要他在總冠軍賽拿大三元，熱火就可贏球。

去年夏天從七六人先簽後換的吉米巴特勒，當時簽下的合約是4年1.42億美元，目前還跟熱火有著3年合約的他，自然擁有大把時間可以再次領軍爭冠，從他這麼早就投入訓練來看，他似乎已經等不及了，只想趕緊回到NBA戰場繼續拚命！

(中時 )