2020英雄聯盟「世界大賽」誰奪冠等你來猜

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

最受電競迷也是運彩迷關注的年度盛事英雄聯盟「世界大賽」已進入白熱化的8強淘汰賽階段，今年的冠軍隊伍即將在月底10/31產生，大家除了觀看精彩賽事外，也可以買張運彩支持自己喜歡的隊伍。

2020英雄聯盟-世界大賽預定賽程。(台灣運彩提供)

對戰賽程(台灣運彩提供)

本屆「世界大賽」總共有22支隊伍參賽，在歷經「入圍賽」(9/25～9/30)及「小組賽」(10/3～10/11)後，目前已進入8強「淘汰賽」(10/15～10/18)階段，由滔博電競對上費南帝克、蘇寧易購對上京東電競、GEN.G對上G2電競以及DWG戰隊對上巨龍X，勝出的隊伍再進行4強「準決賽」(10/24～10/25)以及冠亞軍「總決賽」(10/31)，台灣運彩場場提供單場投注。

冠軍看好度的隊伍(台灣運彩提供)

新增8個特別項目玩法(台灣運彩提供)

目前冠軍看好度的隊伍依序為滔博電競賠率1.80倍、DWG戰隊賠率1.80倍、京東電競賠率9.25倍、蘇寧易購賠率14.00倍、G2電競賠率17.00倍、GEN.G電競賠率17.00倍、巨龍X賠率20.00倍以及費南帝克賠率45.00倍，冠軍玩法將持續提供投注到冠軍賽開打前，早買賠率高喔！另外8強賽開始後新增提供「正比」、「大小」、「總擊殺」、「首殺」、「首塔」、「首小龍」、「首巴龍」及「fMVP」等8個特別項目玩法，大家可以多多參考。

最新賠率(台灣運彩提供)

(中時新聞網)