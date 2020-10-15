2020超級籃球挑戰賽 運彩場場提供投注

國內舉辦最具代表性的國際籃球比賽瓊斯盃，今年因新冠肺炎影響停辦1次，為延續球迷對籃球的熱情，中華籃協特別舉辦「2020超級籃球挑戰賽（Super Basketball Challenge）」，以「挑戰」為核心，讓大專球員為主體的「中華白」有機會以新秀之姿，挑戰未來其可能加入的SBL「學長」5大球隊，透過比賽累積實戰經驗，培養並厚植國內籃球好手。

2020超級籃球挑戰賽。(台灣運彩提供)

台灣運彩本於支持國內體育運動發展，響應中華籃協這次創新的賽事活動，冠名贊助籃球新秀代表隊「中華白」，同時也就為期20天(10/13～11/1)所有的33場比賽全數提供投注，每場都有讓分、不讓分、大小、第一節不讓分及單雙等玩法，希望大家會喜歡。

雙循環賽程圖。(台灣運彩提供)

這次的2020超級籃球挑戰賽參加的隊伍有台啤、璞園、台銀、九太、裕隆以及中華白等6隊，預賽採取雙循環賽制，每隊都要其他的5隊比賽過2次，總共會有30場((6X5/2)X2=30)比賽，預賽戰績的前2名進一步打冠亞軍賽，3、4名爭季軍，5、6名則打排名賽，合計33場比賽，喜愛籃球的朋友們可以到場觀賽(台大體育館或板橋體育館)，記得觀賽前可以買張運彩，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。

(中時新聞網)