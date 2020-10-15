男網友難過PO文，好意送給女友戒子，卻遭到女友家人酸言酸語。(翻自爆怨公社)

1名男網友在《爆怨公社》無奈難過PO文表示，自己辛苦賺錢買給女友的金戒子，竟然被女友家人嫌棄太小丟臉。男網友認為，送給女友的戒子或許真的小了些，但是女友卻很開心，而且心意也有達到應當足夠了，為何女友家屬要說出這樣的話，男網友相當不解，因此想上版來請各位大大們評理一下。

《爆怨公社》今日有1名心碎男網友PO文抱怨，他表示自己辛苦賺錢，買了1枚價值約略3000元的金戒子，送給自己交往已久的女友，不料卻遭到女友的家人嫌棄，表示男網友送的戒子太小，讓他們感到非常丟臉，男網友聽聞後相當難過，男網友表示雖然戒子的金額不高，但也是自己辛苦賺錢買來的，對他來說3000塊並非小數目，還進一步說明，這枚金戒子明明就是女友自己挑的，相當無法理解女友家人為何要這樣酸人。

從男網友所送給女友的金戒子照片看來，這枚金戒子似乎製工細緻，且刻劃的圖形特殊，圖形的中間還是挖洞的，看起來像1隻小蝴蝶飛累了，停在挖空的愛心圖形上，小巧可愛且精緻，推測男網友的女朋友疑似偏愛這樣的風格戒指。

網友紛紛表示，「有心就很棒了」、「誠意喝水甜」、「女方家人可能希望是鑽戒吧」；網友也說，「嫌太小，她家人不會買大一點給她哦，嫌屁」、「男人最忌諱被說小了 下次在你女友家長面前脫下你的褲子」、「又不是娶他家人管他的」；也有網友認為，「是真的有點小，但你的愛才是重點，她家人層次有點」、「戒指3000真的挺小的，但你心意無價」、「我估計你要娶女友所需要的費用應該滿高的」、「暖男有上進心才會送女友東西！渣男 只會一直壓搾女友的錢！女友家人太勢利了！」。

(中時新聞網)