教育部於今日舉辦109年度教育部閱讀磐石獎頒獎典禮。新北市立三重高中代表新北市成為全國唯一獲得閱讀讀磐石獎與閱讀推手個人獎雙料獎項的學校！

校長莫恒中表示，學校推動閱讀的初衷，就是鼓勵學生，成為一個「築夢者、追夢人」，成為一個勇敢、有自信的「Dreamer」，學校的「DREAM」建構在每一個扎實的教學策略上，以啟動學生之閱讀引擎；也深深地落實在學生的學習歷程中，以奠基學生之閱讀能力；學校持續全心全力的來為每一個學生逐夢、幫助學生勇敢追夢、努力圓夢，使學生成為終身學習者。

三重高中表示，學校以閱讀推動方案「三重愛閱‧夢想啟航」榮獲教育部閱讀磐石獎，吳怡慧老師以「走出舒適圈打造閱讀黃金圈」之方案榮獲閱讀推手個人獎項，喜訊捎來，全校親師生同獲振奮，多年的努力成果終獲肯定了

三重高中指出，學校推動閱讀教育多年來持續深根，除了在高中部獲得績優圖書館的榮耀之外，今年更以國中部的閱讀教育獲獎。閱讀課程融合在地特色，讓學生檢索網路上對三重人的刻板印象，閱讀三重在地故事、利用數位科技做三重在地文化指標-空軍一村自導式課程。讓學生採訪眷村人物，評鑑資訊做出成果發表。學生獲邀至新北閱讀節，擔任眷村導覽員。

學校課程也從本土走向國際，以日本文化為主軸的國際閱讀課程，橫跨國中部彈性課程及高中部多元選修，與學區國中共享課程及師資，於每年辦理社區國際日活動。與國際姐妹學校共備 ICT課程及交流活動，發展主題式課程，提升學生英語閱讀素養及口語表達能力，並培養學生對不同文化的尊重及包容的態度。

當學校在全面推廣閱讀時，也思考特教學生的面向，所以除了為特教學生推薦適性的書目，帶動基礎閱讀以及真人圖書館外，今年因為跨域課程推動，讓一位自閉症的孩子主動用筆談的方式加入討論，字不多，卻看到努力過後得來的果實。

(中時 )