全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，全台30年屋齡高達423萬戶且老宅快速增加，在少子化與高齡化的社會，須加速推動都市危險及老舊建築物重建，他建議營建署與立法院應加速推動《都市更新條例》的修法，同時《危老條例》的獎勵條款，時程與規模獎勵合計不能超過10％的部分，希望能再提高獎勵誘因，推動危老都更速度會更快。

台中市今年前三季形成一股搶地風潮，但在新興重劃區取得土地成本高漲，新推案房價不得追漲的情況下，多家建商轉向舊城區危老建築的土地整合與重建，鄉林不動產研究室14日指出，危老案的核准件數不僅是全台第三名，連今年通過審核都更案件數也是去年的四倍，雙雙加速都市風貌更新，由於房價也相對符合市場行情，受建商與消費者青睞，在台中推出的新案得以迅速完銷或開紅盤。

賴正鎰指出，全台30年屋齡高達423萬戶且老宅快速增加，在少子化與高齡化的社會，須加速推動都市危險及老舊建築物重建，歸功於內政部在危老條例容積獎勵案於今年5月9日到期後，很快就檢討並通過延長5年方案，所以今年將是危老重建及都市更新「大爆發年」，內政部也推估危老重建案今年將突破1200件，都更核定案也有100餘案。

賴正鎰說，過去都更案實際執行常會面臨兩大難題，一是不動產持有稅相較舊屋過高，很多地主都擔心未來蓋的新房子，不但造價高，還得繳比原來舊房子還要高的地價稅和房屋稅；二是房屋分配坪數比例，會因為容積率關係大幅縮水，影響原有住戶意願，加上行政程序繁複，所以推動與整合很慢，不好推動。

政府重視危老都更重建，五年前實施危老條例，加速都市風貌更新，不僅可以振興內需市場，而且對建築安全暨改善市容，具有正面效益，相信房地產業界很樂意與政府共同推動危老、都更，努力加速讓都市風貌煥然一新。

大台中地區今年加快危老都更，掀起整合風潮，鄉林不動產研究室說，台中房市持續火紅，讓建商信心高漲、更加積極獵地，在核心區精華地段土地難覓情況下，以往因為整合作業曠日費時而乏人問津的都更案，以及危老改建案，今年以來開始倍受關注。

鄉林不動產研究室表示，台中市具交通及重大建設加持的新興重劃區土地，向來是建商推案的一級戰區，開發較早成熟商圈土地也相當搶手，因此優質地段危老重建與都更案緊緊磁吸建商目光。過去台中市因為土地供給大，建商購地普遍以重劃區土地為主，近幾年精華地段土地日益稀有，在北台灣推行多時的都更、危老或合建等改建風也吹向中台灣。

(中時 )