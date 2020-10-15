海鮮散壽司。（黃采薇攝）

炙烤鮭魚親子散壽司。（黃采薇攝）

名物炙燒散壽司。（黃采薇攝）

（圖左至右）日本產熟成真鯛、醃漬大生鮮蝦（一貫）、雞肉天婦羅握壽司。（黃采薇攝）

藏壽司指定店鋪消費滿1500元，送限量蠟筆小新或肥嘟嘟左衛門沙包玩偶。（黃采薇攝）

話題十足的藏壽司每個月都有新驚喜，除限定松江南京店外帶、10月20日開賣8款台灣獨家的「KURA弁」外，還推出「初秋嚴選」3款壽司。而最新分店大直ATT將於10月27日試營運、11月3日開幕，消費滿1500元即送蠟筆小新及肥嘟嘟左衛門沙包玩偶，於指定店鋪消費，可參加滿額贈帶回限定蠟筆小新與巨大化「鱷魚山先生」收納盒。

業者表示，此次研發8款台灣獨家的「KURA弁」，看準上班族的外食商機，食材也選擇台灣人最愛的鮭魚、松葉蟹肉等，並獨家讓松江南京店專賣外帶，從10月20日開始販售，便當包括—三鮮散壽司、名物炙燒散壽司、炙燒鮭魚肚＆鮭魚卵散壽司、松葉蟹肉散壽司、海鮮散壽司、鮭魚散壽司、鮭魚親子散壽司、炙烤鮭魚親子散壽司等。其中「名物炙燒散壽司」將食材以烈火炙燒，增加便當的層次風味；「三鮮散壽司」有扇貝、鮭魚、松葉蟹等3種豪華食材，一次滿足饕客的胃。僅於營業時段（最晚預定時間為21：30）致電藏壽司松江南京店舖預訂，可於指定時段到店上取餐。

秋日推出4款限定餐點，包含「醃漬大生鮮蝦」以獨家醃製的蝦子，滋味更鮮甜；「雞肉天婦羅握壽司」以輕薄的麵衣炸出酥脆外皮、內裡雞肉多汁；「日本產熟成真鯛」嚴選日本四國的真鯛，肉質緊實經炙燒後，一口咬下有迷人香氣；另外，秋冬甜點必吃「北海道重乳酪蛋糕」，起司香醇搭配酥脆的餅乾基底、滋味濃郁。

業者表示，會選擇進駐大直ATT，考量當地鄰近內湖科學園區與住宅區的環境優勢，有捷運文湖線，交通機能與集客力頗優，大直商圈消費潛力雄厚、極具商機。藏壽司大直ATT店試營運期間，參加FB活動能享9折優惠，同時來店消費滿1500元，可將蠟筆小新或肥嘟嘟左衛門沙包玩偶直接抱回家。此外，10月19日起，於高雄、新竹和台北市信義區共9間藏壽司店鋪，推出滿額贈禮—滿3000元即送「巧克比」造型鱷魚收納盒，滿2000元則送小白、滿1500元，送限量蠟筆小新或肥嘟嘟左衛門沙包玩偶。

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