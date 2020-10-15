為吸引優質廠商進駐投資，加速中科二林園區科技產業聚落形成，中科管理局27日將在員林市昇財麗禧酒店與行政院中部聯合服務中心舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，歡迎有意願投資廠商踴躍報名參加。

二林園區聚焦發展中台灣既有優勢產業，包括機械設備、微型醫材、汽車零組件、重點綠能等科技產業，園區面積631公頃，可供產業進駐專區有343公頃，坵塊方整、選擇多，廠房的設計及配置可充份發揮。

中科管理局表示，目前同步開發建設可立即提供建廠土地有一百多公頃，為中台灣可供建廠用地面積最大的科學園區

，土地租金親民，可減輕廠商初期建置成本，在相對低負擔的條件下，將更多資金運用於研發及設備升級，並可保留充裕的後期擴廠空間，是事業永續經營布局的最佳選擇。

中科管理局長許茂新說，二林園區自2018年5月通過二階環評審查後，園區公共建設陸續施作完工，中科保警隊正式進駐，初期服務據點已建置完成，第一期標準廠房以及園區從業人員宿舍等工程也都已同步規畫興建中。

此外，園區將提供安全、便捷、完善的服務，逐步打造成為具備人文、環保及科技元素之優質產業聚落；為促進園區聯外交通路網更加便捷，台76快速道路延伸線工程預計2025年完工，可大幅縮短中彰投區域的運輸時間，便利人流、物流運輸，大幅降低運輸成本。

中科說，27日「中科二林園區投資招商說明會」行政院中部聯合服務中心大力協助並推薦，將藉由投資環境介紹及現場座談，招攬有用地需求的科技廠商進駐。

(中時 )