許多歷史古物都是當今有錢也買不到的無價之寶。一名網友在臉書PO出照片，表示阿嬤整理房間時，在抽屜翻出一張超過百年、已經泛黃的A4紙，他將照片PO上網後，竟是日據時代大日本帝國的地契，嚇得網友直呼「快護貝」。

男網友在臉書《爆廢公社二館》PO出這張1897年大日本帝國澎湖廳所開出的地契，時間是明治30年11月，也就是說這張地契靜靜躺在阿嬤家抽屜123年。

這張地契上，詳細記載了買賣雙方身分、時間地點、稅金以及「大日本帝國政府澎湖廳」等字樣，網友看到後紛紛留言：「快護貝」、「這張不得了，值錢了」、「林投彎白砂東！？這是哪邊的大地主」、「太猛了」、「無價之寶啊」、「當年的墨料真好，一百年了，和剛寫的一樣」。

不過隨即有內行人表示千萬不能護貝，一旦護貝就毀了，並貼出故宮保存文物的守則，表示溫度應保持在19至23度，濕度50%至60%，掃描存檔後，做好防潮處理，用表框保護起來就好。

而至於上面的「20圓」，網友也翻出當年薪水比較，指出明治30年，小學老師與警察月薪約在8至9圓、資深建築師、資深工廠技術員才能有20圓薪水，在當時可說是一筆為數不小的數目。

(中時新聞網)