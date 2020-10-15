擁有最佳煙火觀賞區的義大皇家酒店，迎接跨年假期，推出3天2夜與4天3夜專案，11月15日前預訂付清享早鳥優惠。（義大皇家酒店提供）

義大世界10週年，睽違5年將再度舉辦跨年派對，藝人們將與現場來賓「重拾」一起歡唱飆歌、倒數迎新，歡樂之餘，還有精彩的倒數煙火秀，將以10分10秒的煙火展演祈願新年十全十美。而義大皇家酒店與義大天悅飯店，特別推出4天3夜與3天2夜的跨年住房專案，預計於10月15日正式開放訂房，11月15日前預訂並且全額付清，義大皇家酒店提供免收10％服務費的早鳥優惠；至於天悅飯店同樣可減10％服務費外，每房再加贈1000元義大天悅飯店的餐飲抵用券乙張。

難得跨年連假有3天，不少民眾規劃3天2夜與4天3夜的旅行。義大皇家酒店從跨年夜起至2021年1月3日期間，提供3天2夜專案—12月31日至1月2日住宿2晚、含2日早餐及跨年自助式晚餐，雙人2萬2000元起，每多1人加價5500元；而4天3夜專案—雙人價2萬5000元起，每多1人加價6500元，可升等至雅緻家庭房，並享有每日早餐及跨年夜晚餐，入住豪華客房3晚、含3日早餐及12月31日當日宴會廳特別準備的自助式晚餐2客。

此外，多款煙火景觀房，除了豪華雙人房外，還有親子主題套房，日式風格的景緻和洋套房，依照不同房型的跨年住房專案價格，每房再加價5000元起，直接望向客房陽台外，悠閒觀賞炫麗的煙火。

12月31日入住義大天悅飯店，可品嚐跨年晚餐後，再步行至義大世界大草坪，享受房客專屬禮遇，欣賞精采的演唱會，3天2夜跨年專案—雙人住宿含早餐及跨年夜晚餐1萬9000元起，每加一人加價4500元起，即可升等溫馨家庭房；至於4天3夜雙人房含早餐及跨年晚餐專案價2萬2000元起，每加一人加5500元起。

(中時 )