近日南京積體電路產業服務中心（ICisC）主任、東南大學首席教授時龍興在一次以《產教融合持續培養積體電路產業人才》為主題的演講中提到，南京將建立一所南京積體電路大學（通稱「晶片大學」），以解決積體電路人才短缺的問題。

據大陸《IT時報》報導，在10月14日召開的第十八屆中國國際半導體博覽會（IC China2020）上，南京積體電路產業服務中心副總經理呂會軍證實「‘晶片大學」是貨真價實的，最快可能在月底正式掛牌。

但他也說明，南京積體電路大學的成立雖然板上釘釘，但並非傳統意義上的高校，而是由政府搭台成立的一座特殊「學校」，目的在於集合產業和高校資源，培養專業積體電路人才的創新型產教融合平台。

大陸近期加速積體電路與自製晶片的發展，業內人士認為，國產晶片的發展呈加速態勢。在政策大力推動下，晶片產業有很大的國產替代空間。根據稍早大陸國務院發佈的相關資料顯示，大陸晶片自給率目標要在2025年達到70％，而2019年晶片自給率僅30％左右。

(旺報 )