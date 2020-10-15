國外與港台明星或企業言行引發「辱華」風波近幾年來屢見不鮮，日前韓國偶像團體防彈少年團（BTS）因在紀念韓戰的活動發言遭大陸網民批評為「辱華」，其粉絲與網民在網上圍剿該團並發動抵制，但由於網民指責其「辱華」過於牽強，甚至根本是烏龍一場，大陸網民也有各種不同聲音，形成一場混戰。該團母公司Big Hit娛樂因近期進行IPO，公司股價是否受此風波影響成為投資界關注焦點。

這次韓國防彈少年團陷入「辱華」風波確實有點烏龍，與過去類似事件最大不同點在於以前引發風波是發言內容不當，但這次BTS則是因為發言中「未提及」大陸在韓戰中的陣亡將士，因此被部份大陸網民認為是「辱華」行為。

事件緣起是因為BTS獲得了今年的范弗利特獎（Van Fleet Awad），該獎是由韓國社交協會為紀念韓戰參戰的美國陸軍上將詹姆斯·范·弗利特(James Van Fleet)所成立，從1995年起每年頒發該獎表彰促進韓美關係發展的人士。BTS團長金南俊在10月7日的頒獎典禮上致詞稱，「今年是韓國戰爭70週年，我們會銘記兩國共同經歷的苦難歷史和無數先人的犧牲。」

一些大陸網民對金南俊的獲獎感言中沒有提到大陸在韓戰中做出的犧牲極為不滿，許多網友在社群媒體上要BTS「滾出中國」，並發起抵制相關商品。雖然也有不少網民認為，大陸參加韓戰是與北韓並肩作戰對抗南韓與美軍，南韓在紀念自已部隊與友軍時，本來就不會提到當時的敵人。而且大陸軍隊固然在參戰中死亡數萬人，但那畢竟是別人的國土上，戰爭中雙方互有傷亡，本就是如此，憑什麼要南韓團體來紀念你？

不過也有大陸網民提出另一套邏輯，他們對美媒《紐約時報》表示，BTS在大陸有大量的粉絲，獲得大陸人民的金錢和支持，他們就應該注意到大陸人民的政治觀點，而且必須予以尊重。推特上有網民對此評論稱，大陸民眾以「辱華」為由，對外國人言論的約束從「不該說」已升級至「不該不說」，如此只要政治觀點與大陸民眾集體記憶不同，就算閉嘴也會被指「辱華」。

BTS的「辱華」風波中，雖然網民的說法有些強辭奪理，各種意見也相當紛亂，但吃過大陸激烈民族主義大虧的商人反應卻非常靈敏，許多BTS代言的知名品牌立即將其代言商品下架，或在電商平台上消失，其中涉及商品至少包括服飾、汽車、手機等等，動作快的連產品官網與社群體上BTS的廣告文宣都已撤除，可說災情不小。

大陸當年派軍參加韓戰的口號是「抗美援朝，衛國保家」。（圖／網路）

至於引發風波的韓戰本身，大陸民眾所獲知的版本與外界當然是不同的。韓戰起因是1950年北韓在蘇聯的慫恿下進攻南韓，隨後美國在聯合國推動聯合國部隊支援南韓，最後北韓一路敗退至鄰近中國大陸的鴨綠江畔，毛澤東於10月8日派遣「抗美援朝志願軍」加入戰局，阻擋住美韓聯軍攻勢。經過多次慘烈的重大戰役後，雙方在北緯38度線附近僵持，後來就在此展開停戰談判。1953年7月，雙方簽訂《朝鮮停戰協定》劃定非軍事區，形成南北韓分界線。1958年，大陸的抗美援朝志願軍全數撤回，還訂定10月25日為抗美援朝紀念日。

大陸參加韓戰時，有幾個戰役後來改編為電影，做為愛國主義宣傳教材，《上甘嶺》是其中非常知名的一部。圖為韓戰解放軍攻下上甘嶺。（圖／網路）

大陸官方統計加入這次抗美援朝志願軍參戰的人數為240萬人，陣亡人數約20萬人，北韓陣亡失蹤約在40萬人左右。而大陸的參戰也導致美韓聯軍大量傷亡，兩國官方記錄陣亡者共約22萬。這場戰爭中有許多戰役被大陸拍成電影，當作愛國主義教材，數十年來反覆宣傳播放。「抗美援朝」今年正好滿70周年，美中關係出現嚴重惡化，預料大陸更會大力宣傳這場被毛澤東視為共軍對美軍的歷史性重大勝利。

至於南韓藝人是否應該在紀念美國與韓國在韓戰合作的活動上表揚大陸「抗美援朝志願軍」的歷史功績，大概了解一下韓戰的背景都能做出合理的判斷。在是否該向大量客戶的政治觀點低頭以避免經濟損失，BTS的母公司Big Hit娛樂說，「BTS已經是全球知名團體，不會因為這點小事影響其國際上受歡迎的程度。」該公司的IPO也將如期進行，不會受到影響。

(中時新聞網)