美國第一夫人梅蘭妮亞今天透過聲明表示，她和美國總統川普所生的兒子拜倫也曾確診新冠病毒，但他並未有任何徵狀。現在梅蘭妮亞與拜倫的檢測結果都呈現陰性。

川普2日凌晨透過推特宣布他和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診染疫，並在當天傍晚入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療，並於5日傍晚出院返回白宮。

白宮醫師康利（Sean Conley）12日公布總統健康備忘錄表示，川普連續數天的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測均呈現陰性。

梅蘭妮亞今天發出聲明表示，2週前當她確診時，第一時間想到的就是兒子拜倫（Barron Trump）是否也確診。拜倫最初的檢測結果呈現陰性，再次檢測後呈現陽性。不過，現年14歲的拜倫並未出現任何徵狀，目前的檢測結果為陰性。

梅蘭妮亞也在聲明中說明自己的健康狀況表示，她的徵狀輕微，曾出現身體痠痛、咳嗽與頭痛，多數時候感到疲倦。和川普選擇採取實驗性藥物不同，梅蘭妮亞選擇較為自然的方式，使用維生素與健康食品。她感謝醫療團隊的照顧，也對各地醫療人員與急救人員致敬。

她也感性地說，明白她和家人非常幸運，得到高度照護。對於確診病患或是有親友確診的人，她也表達牽掛的心，表示會為美國祈禱，也為每個正在與武漢肺炎或其他疾病或挑戰奮鬥的人祈禱。

川普夫婦確診後，第一家庭成員也都分別接受檢測，包括長女伊凡卡（Ivanka Trump）和她的夫婿庫許納（Jared Kushner）、長子小唐納（Donald Trump Jr.）檢測結果都為陰性。（編輯：楊昭彥）1091015

(中央社)