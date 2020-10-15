嘉義市吳鳳南路、南田公園附近一處鐵皮屋二樓，今(15日)凌晨1時左右發生大火，劉姓男屋主和11及13歲男童脫困，劉姓屋主的蔡姓妻子（48歲）逃生不及，消防局搜索發現她時，已成焦屍。

這起火警消防局緊急疏散約10人，劉姓屋主一家四口中，劉姓屋主與11歲和13歲劉姓男童逃出，兩名幼童輕微嗆傷送醫，但蔡姓妻子不幸命喪火窟，事故原因有待消防局釐清。

(中時新聞網)