嘉義市鐵皮屋凌晨惡火 婦人燒成焦屍 06:362020/10/15 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市鐵皮屋凌晨惡火 婦人燒成焦屍(翻攝中天新聞) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市吳鳳南路、南田公園附近一處鐵皮屋二樓，今(15日)凌晨1時左右發生大火，劉姓男屋主和11及13歲男童脫困，劉姓屋主的蔡姓妻子（48歲）逃生不及，消防局搜索發現她時，已成焦屍。 這起火警消防局緊急疏散約10人，劉姓屋主一家四口中，劉姓屋主與11歲和13歲劉姓男童逃出，兩名幼童輕微嗆傷送醫，但蔡姓妻子不幸命喪火窟，事故原因有待消防局釐清。 (中時新聞網) #劉姓 #屋主 #消防局 #嘉義市 #鐵皮屋 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 大學生出車禍主因「3新」警官籲「2意」 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 細肩帶美魔女4點晨跑 慘遭小一半惡狼性侵「濃稠子孫」抹臉 - 社會 搭火車遇變態伯「不自然姿勢」摸大腿 她哭喊：只能穿長褲了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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