進入十月之後台灣就即將進入對抗PM2.5的季節，這個微小到眼睛看不見的微粒，現在已經證實是引發人體過敏、發炎甚至癌症的重要因素；建議每天出門前要看一下空氣預報，當汙染嚴重時盡量不要出門，緊閉門窗，打開空氣清淨機避免PM2.5的危害！

PM2.5這幾年可說是當紅炸子雞，到底甚麼是PM2.5呢？其實PM指的是懸浮微粒，也就是漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物（particulate matter,PM），通常會以直徑來區分，直徑超過十微米（μm）的粒子就是懸浮微粒，而直徑小於二．五微米（μm）的粒子，就稱為PM2.5，通稱細懸浮微粒。

越來越多研究顯示，這個比髮絲還細二十八倍的空汙粒子，已經成為傷害人類身體的頭號恐怖分子。世界衛生組織已把PM2.5列為「第一級致癌物」。而根據WHO的資料，PM2.5中，就有高達十五種以上的致癌物質，對人體的傷害不言可喻。

「PM2.5最可怕的地方就在於當它進入到我們人體之後，沒有任何防禦機制可以消滅它！」長期研究菸害的高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑說，人體的鼻咽部位可以過濾掉大於十微米（μm）的懸浮微粒，小於十微米會進入鼻腔與氣管，小於二．五則更深入到細小的支氣管甚至肺泡中，這些危害物質此時就可能進入到人體循環內，隨著血液把毒物帶往全身。」

薛光傑進一步解釋，當PM2.5進入到體內循環後，身體的免疫細胞就會集結消滅這個外來物質，偏偏PM2.5是無法被免疫細胞分解的，只能與它和平共處；如果體內有過多PM2.5，體內的免疫系統就會形同被癱瘓掉一般，輕則有過敏發炎，甚至導致癌症的發生。

根據環保署的統計，台灣最常見的PM2.5來源主要是來自工廠、移動式車輛與露天燃燒。「根據國家衛生院針對1490名孕婦及65歲以上長者，探討大氣細懸浮微粒PM2.5與慢性病關係，結果發現，除了大家所熟知的胸腔疾病外，包括血壓與妊娠糖尿病都與PM2.5逃不了關係。」薛光傑提醒，只要是體內慢性發炎所引起的疾病，大都與PM2.5有接或間接的關係。」

薛光傑醫師指出，人體的免疫細胞無法消滅PM2.5，若體內累積過多PM2.5，容易引起免疫系統紊亂。（圖／薛光傑醫師提供）

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國衛院的研究證實，PM2.5與孕婦罹患妊娠糖尿病有密切相關，不可不防。（圖／報系資料庫）

(中時新聞網)