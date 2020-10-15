台灣肺癌醫學會理事長陳育民指出，台灣肺癌患者有一個特色，就是吸菸者比例不高，特別是女性；以前認為是廚房油煙或是二手菸，直到發現PM2.5之後才恍然大悟，原來兇手極有可能就是PM2.5所造成。

陳育民說，台灣PM2.5濃度平均是40微克（μg/m3）。但已經有研究顯示，長期居住再PM2.5濃度35微克的環境下，肺癌患者死亡率會提高到15%。「WHO研究顯示，PM2.5濃度每增加10微克，死亡率會再增8%；所以民眾千萬不可以輕忽PM2.5的危害！」

台灣都會區的PM2.5，主要來自移動式汽機車排放的煙霧。（圖／宋岱融攝）

不光是人體內部，就連最外層的皮膚其實也會受到PM2.5直接的影響。皮膚專科醫師鄭惠文解釋，PM2.5已小到比毛細孔還要細，很容易穿透毛孔影響到皮膚深層。「PM2.5入侵後，光在角質層就會與皮脂產生過氧化反應，會讓原本堅固的水泥牆保護牆，開始變得斑駁脫落。」

鄭惠文醫師強調，PM2.5會降低皮膚防禦力，引起發炎、過敏等症狀。（圖／鄭惠文醫師提供）

「還有研究顯示，PM2.5進入會誘發表皮細胞變得敏感，如此一來，當皮膚細胞不斷處在發炎的狀態下，就會進入到不停癢、抓的惡性循環。」鄭惠文建議，防曬具有初步隔絕的效果，可以加強防禦PM2.5進入到皮膚內部的機會（類似將毛細孔塗上一層防護牆，PM2.5就不會透過毛細孔進入）；至於該怎麼擦，就依照夏天防曬步驟，定時補擦即可。

台灣肺癌學會理事長陳育民提醒，PM2.5對肺部傷害大，民眾可上環保署的「空氣品質監測網」，查詢每日空氣品質指標。（圖／翻攝自環保署官網、陳育民醫師提供）

陳育民就建議，除了關心氣象之外，民眾最好也要養成查詢AQI空氣品質指標（可上環保署網站：https://airtw.epa.gov.tw/CHT/Information/Standard/AirQualityIndicator.aspx查詢），如果一旦超過警戒值，就要盡量減少待在戶外的時間，若非得出門也最好配戴能防護PM2.5的口罩；選購前可以認明有無通過需通過「CNS15980」國家標準；待在室內也記得一定要打開空氣清淨設備，這樣才能確實減少PM2.5對人體的傷害。

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(中時新聞網)