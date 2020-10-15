小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】中天換照審查 NCC決議林麗雲王維菁無需迴避 江啟臣批 聽證會量身打造

中天新聞台申請換發執照審查案，引發戕害新聞自由疑慮。今年8月甫上任、2位媒改學者出身的通傳會（NCC）委員王維菁、林麗雲，昨日在委員會議，提出2人迴避審議中天換照案，但委員會以無具體事證，證明他們會有所偏頗，決議不需迴避，NCC本月26日將首度就中天新聞台申請換照案召開的聽證會，仍由原定的2位委員主持。

【2】論文門出庭 彭文正自求死刑

蔡英文總統去年競選時被爆學歷爭議，蔡不滿台大名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、旅美教授林環牆一再質疑她博士論文作假，控告3人妨害名譽。台北地檢署昨首度開庭傳喚賀、彭2人，彭當庭要求檢察官起訴他並求處死刑，檢方訊後請回。彭的律師說，此舉是拜託檢察官起訴，因起訴後才能傳喚蔡查明真相。

【3】川普喊已免疫 急赴搖擺州拉票

距11月3日美國大選只剩21天，川普總統12日赴佛羅里達州恢復競選集會，這也是他染疫「痊癒」後首度到外州造勢。他向支持群眾表示，自己感到更有力量，對病毒已經免疫，甚至想走進人群，「用力親吻每一位帥哥美女」。同日，白宮御醫也發布備忘錄稱，川普「連續多日」新冠病毒檢測呈陰性，已不具傳染性。

【4】環狀線之爭 柯嗆不可能被綁架

台北捷運環狀線經營權之爭不止，新北市堅持環狀線第一階段收回經營，台北市長柯文哲14日指出，台北市不可能讓新北綁架，環狀線不可能分開營運。新北市捷運局長李政安回應，雙北已達成未來環狀線要由一家公司經營，但南環、北環完工至少2030年，東環更是連核定都還沒有，未來雙北市長是誰都不知道，「有必要現在就先主張要由誰營運嗎？」

【5】胡瓜盼偕女作戰 曝小禎瘦7kg怕她吃少

胡瓜14日主持《綜藝大集合》，女兒小禎近日開新節目《姊妹讚出來》，並將為藝起發光協會出賽1919救助挑戰營，他叮嚀沒參加過鐵人三項的女兒先做檢查，「這種東西很急促，她以前也沒做過，萬一身體不舒服真的不能逞強，爬山、騎腳踏車、跑步，我跟她說要做好準備」。他提及小禎最近又瘦7公斤，胃好像越來越小，「以前怕她胖，現在怕她越來越瘦，我們一起吃飯，她大概只吃一半，其他都打包回去」。

(中時新聞網)