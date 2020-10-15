以寶佳為主的經營團隊，去年4月18日永大(1507)臨時股東會，扳倒欲收購永大為百分之百子公司的日立，努力經營一年半，正開始展現經營實績同時，然而日立今年9月中秋連假前開始有了動作，雙十連假後發動突襲，一舉手中將持股過半，寶佳措手不及，接下來一旦發動臨時股東會，恐怕痛失經營權，去年董事改選失利的日立，這次捲土重來可說一吐怨氣。

日立今年4月罕見動作 寶佳警覺性不夠

日立今年4月罕見動作 寶佳警覺性不夠日立今年上半年向經濟部投審會申請台幣40億元貸款增資台灣日立，主要營業項目為一般投資業，7月下旬獲得投審會核准，顯示當時日立資金已經備妥，隨時進場。

但永大去年經營權大戰後，日立持股39.7％、寶佳持股21.24％，整個泛寶佳持股超過3成，籌碼相當集中，要大舉加碼絕對會打草驚蛇，而且要付出相當大的成本。且對寶佳而言，原本兩大世界級電梯大廠的外資支持寶佳，讓寶佳能夠在去年臨時股東會取得經營權，加上日立支持的董事許瑞鈞辭任，寶佳在董事會仍握有多數席次，看似將妥妥坐穩三年。

中秋、國慶前後盤中、鉅額轉帳雙突襲日立持股一舉越過50％

卻沒料到中秋節前日立從市場大買永大股票，永大股價從53.4元，一路衝到昨天67.3元，永大股價還被列為注意股票，從昨天收盤計算近10個交易日，日立總計在市場上買超1400多張。

更重要的是，兩家外資倒戈鉅額轉讓持股給日立，9月29日轉讓3111張，每股價格54.91元，金額1.71億元，10月13日轉讓41080張，每股價格72元，金額29.58億元，日立持股近10個交易日增加45639張，持股比例增加11.1％，來到50.8％，一舉過半，這把火直接燒到家門前，寶佳完全措手不及。

日商主導後，55年的台灣第一招牌會消失？

永大在台灣本土電梯市場市占率第一，今年房地產大好，接單台數雙位數成長，2021年出貨更會反映今年接單榮景。不過，去年日立曾經申請100％全部收購日立股權，最終外資、寶佳都投下反對票，變成市場派、公司派大戰，最後寶佳勝出，而當時收購成功，就傳出要將永大招牌從台灣及大陸下架。

永大明年邁入第55年，是國內老牌的電梯公司，日立本周拿下超過半數股權，若以大同條款超過50％股權提請召開股東臨時會，並進行董事全面改選，推估明年農曆年後，永大經營權將再次變天。

但變天後，永大會不會下市？日立吃下永大，成為台灣市占率第一，也多了一個海外研發製造基地，看似不錯算盤，但對日立而言，台灣市場太小，並沒有太大意義。

日立看的是大陸市場，日立在大陸電梯市占率高居前兩大，台灣永大控有上海永大，上海永大原本排名前五大，前幾年無心經營跌落十名之外，在現任董事長許作名重掌上海永大後，不到一年時間，戮力經營接單量大增，也重新回到前十名位置，如果台灣永大下市，上海永大會跟著消滅，日立市占率登上第一，重點也少了一個後面急起直追的競爭對手。

因此，日立的算盤應該還是要讓永大私有化，但公司私有化下市必須總發行股權2/3同意，第二大股東寶佳就佔有關鍵地位。而另一方面來看，所有董事會決策權都在日立身上，拳頭比人少，寶佳在董事會已經沒法主導，連今年吵過一次的股利案，恐怕以後都是日立說的算，寶佳的投資效益大減，所以雙方談好一個滿意的價格，對寶佳不啻是一個安然退場的考量。

經營權、所有權分治，經營權大戰後的公司成長範例

這次日立出價72元，比去年調高收購價格至65還要在高出9％，換一方面來看，也或許是新的經營團隊一年半來努力讓公司獲利爬升的一個價值所在。即使雙方經營權這兩年打得火熱，董事會也是劍拔弩張，但寶佳取得經營權後，董事長許作名堅持「經營權必須與所有權分開」，充分授權專業經理人打拚，董事會爭議由大股東跟他來負責，今年上半年不景氣下，永大員工逆勢加薪，在研發上持續精進，陸續推出防疫電梯、智能電梯，並保有國內第一的寶座，經營權更替業績不退反進，做到了大股東都應照顧所有股東與員工的權益，即使最後寶佳退場，也留下一個公司治理的範本。

(時報資訊)