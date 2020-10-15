國安基金退場影響了大型股的表現，但中小型股卻相當活躍，尤其是投機力最強的太陽能族群噴出了，從盤面來看，市場資金湧向強勢的中小型股，形成大型股轉弱、小型股續強的結構，因為台股焦點落在籌碼面強的小股身上，因此，短線操作以「重勢」為主，技術面的訴求較強。

分析台股會如此發展的主因，應該跟美國總統大選將於11月3日進行有關，這是目前國際環境最大的變數，導致買盤偏向以強勢股短打為主，雖然美國總統選舉是一個變數，但不管誰當選，都將致力於美國經濟發展，因此，就算是主張對企業加稅的拜登當選，其影響都不會太長。

目前台股是以單兵作戰為主，強勢股吸金、弱勢股盤整，盤面走向「強者恆強」架構，除了太陽能外，產業前景看好的ABF基板、及PA表現也不錯，至於半導體設備，目前族群性不強，偏向個股為主；半導體設備族群其實應該是長多產業，只是目前資金青睞的是短線人氣股。(倫元投顧提供)

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