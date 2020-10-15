2019年4月寶佳吃下永大(1507)經營權，但近日永大飆漲、盤後鉅額轉讓令市場關注，經多方瞭解，永大第一大股東日立加碼持股，不但市場上積極買進，並取得兩大外資股東美商奧的斯及瑞士商訊達的支持，一舉將股權過半，如果以過半股權召開臨股會，最快明年農曆年後經營權又將易主。

寶佳一直是永大的大客戶，入股永大也是看好永大的穩定表現，但前任董座許作立年事已高，二代接班意願不高，原本長期大股東日立有意全面收購，但寶佳認為收購價格過低，賤賣永大，且認為日立又排除外資股東DD的提案，獨厚日立、損失其他股東權利，由獨董發動臨時股東會，改選董事。

最後在臨時股東會上，寶佳配票策略成功，取得含獨董以內的4席加上外資奧援1席，日立取得4席，寶佳正式入主永大，董、總都由寶佳屬意人選擔任。

但歷經一年半時間，今年中秋節連假前，永大股價無預警大漲，並出現一筆3111張的鉅額轉讓，國慶連假後，10月13日再出現鉅額轉讓41080張，每股價格72元，日立持股近10個交易日火速增加45639張，持股比例過半，來到50.8％，這招現代版的「偷襲珍珠港」，直接把永大成為囊中物，寶佳完全回防不及。

(時報資訊)