消費者買車多半會同時向車商保代業務員投保車險，衍生車商保代「獨厚」自家車險、或挾通路優勢「綁架」產險業者問題。為保障消費者權益，金管會對此要求13家車商保代需列出代理的所有產險公司，由消費者自行勾選並簽名，將投保選擇權還給消費者。

保險局表示，國內大型車商幾乎均有成立保代公司，代理銷售各產險公司的車險保單。由於概括台灣大多數新車銷售通路，傳出部分車商保代挾著通路優勢，要求產險業者提供高傭金等各式回饋，否則將停止代理銷售車險產品。

除此之外，亦有國內大型車商透過轉投資直接擁有產險公司。保險局透露，先前曾接獲民眾投訴，指稱車商保代業務員提供的車險保單選擇極少，有獨厚自家車險之嫌，惟調查後並未發現具體證據。

據金管會統計，目前國內共有和安、台灣賓士、德鎔、順益、六和國際、台灣本田、百泰、協進、南陽、凱興、華中、福斯國際、福灣等13家車商保代公司。另外，裕隆集團轉投資擁有新安東新海上產險，和泰車則併購原蘇黎世產險、並更名為和泰產險。

為強化對消費者權益保障，金管會已要求車商保代通路自6月起，在消費者首年投保、或變更投保公司時，需向消費者提供辦理車險調查表，列出代理的所有產險公司，由消費者自行勾選欲投保的公司並簽名。

保險局副局長張玉煇表示，只要有代理銷售多家產險公司的車險商品，車商保代就應該充分揭露讓民眾知悉、並由其自行選擇。同時也提醒消費者透過車商保代通路投保車險，除應了解投保的保單種類、亦可自行選擇欲投保的產險公司。

(時報資訊)