劍麟(2228)考量因應目前營運環境、產業現況變遷，董事會通過大陸地區子公司浙江劍麟金屬製品營運轉型計畫，結束大陸地區展示架製造及銷售業務，並將原廠區轉型為汽車零件製造及銷售業務。

劍麟指出，初期規畫此廠區部分產能將以汽車事業群旗下車用散熱解決方案相關零組件產品量產為主。因應此轉型計畫而進行整體廠區活化、人力資源調整及財務稅務規畫等措施，將有包括存貨跌價損失、固定資產處分及減損、人員處置調整費用產生，並反映於今年第3季財報，將有一次性損失，但此轉型將甩開大陸展家事業處連續4年營運虧損的包袱，朝向集團汽車事業群營運規模持續放大前進。

浙江劍麟成立以來主要業務為展示架製造及銷售，近年來隨著消費者購物生活習慣從實體通路逐漸轉移至電商平台，致使終端百貨商場、零售通路等相關業者在展店、重新裝潢腳步放緩，影響浙江劍麟廠稼動率。近兩年浙江劍麟廠占集團整體營收僅約3％，但2018年及2019年分別虧損新台幣5259萬元、5886萬元。

劍麟初期規畫浙江劍麟現有廠區，將轉型為汽車零件製造基地，量產汽車事業群旗下車用散熱解決方案相關零組件新品。劍麟看好未來在世界各國汽車安全標準趨嚴、汽車電子化水平不斷提高等趨勢明確下，將帶動新車應用主/被動式安全相關零組件產品的滲透率提升；另一方面，原大陸展家事業處的部分訂單，將由台灣及德國展家事業處接續服務客戶。

(時報資訊)