胰臟癌被稱作「癌中之王」，因為多數患者，5年後的存活率不到20％。醫師江坤俊在節目上透露，這其實不是因為胰臟癌有多頑固，而是多數時候發現已是晚期，而胰臟癌難被發現是因為「胰臟的位置」和「症狀不明顯」，並提醒6大族群要注意。

醫師江坤俊在節目《健康2.0》上表示，胰臟位在肚臍跟胸骨的中線、胃的後面，位置隱密，因為它是在後腹腔，所以一般超音波很難發現有長腫瘤，除非透過電腦斷層，但沒事不會做電腦斷層，因此若要臨時做一些健檢去發現胰臟癌是不太容易的。

江坤俊也說，胰臟癌的症狀不明顯，因內臟器官沒什麼痛覺神經。而胰臟可分做頭中尾三個部分，若癌症是長在中和尾的部分，基本上沒有症狀，要等到擴散出去，吃到周圍的神經，才會感覺背後疼痛，但等到會痛其實就已是第三、四期，無法切除。

江坤俊補充，長在胰臟頭的癌症，有時候會壓迫到膽管，導致黃疸症狀出現，也因為如此，長在胰臟頭的癌症癒後都會比較好，因為它比較會在早期出現症狀。

江坤俊指出，正因為胰臟會躲藏，加上早期無症狀，因此更要了解什麼危險因子會導致胰臟癌發生，其中包括基因、男>女的機率、肥胖、抽菸、喝酒、糖尿病患者，特別是50歲後才得糖尿病的人，更要小心是否因為胰臟癌導致胰島素分泌不正常。

江坤俊透露「胰臟癌」的可能症狀，首先若胰臟癌壓迫到膽管，可能出現黃疸，要注意眼白、尿液是否變黃；或是出現上背部疼痛，最大的特性是往前傾疼痛緩解，往後躺會更痛；再來就是體重突然減輕；最後則是莫名其妙地拉肚子。

江坤俊呼籲，雖然胰臟癌不容易發現，但透過留心危險因子和相關症狀，還是有可能及早發現治療。許多人覺得罹患胰臟癌就沒救了，但若早期發現手術，其實癒後效果很不錯；即使到了晚期，現代醫療還是能大幅延長壽命、減輕痛苦。

(中時新聞網)