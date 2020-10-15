【政新鮮】批蘇揆逾越職務破壞體制 王世堅：霸道和能力不成正比

台北市議員王世堅在12日指行政院長蘇貞昌「逾越職務該講的話很多」，企圖心已不只是當閣揆；有媒體進一步披露，指中天新聞台傳出可能被撤照，是為了替蘇貞昌的2024總統大選鋪路，顯示蘇貞昌野心將不止於行政院長，恐圖謀「往2024邁進」。面對外界質疑「2024當總統機會是不是蠻高的」，蘇貞昌並未否認，僅說「謝謝各方關心指教」。

【#Live】蘇貞昌赴立法院施政報告備詢

針對中天新聞台審照事件，網路媒體「匯流新聞網」報導指出，中天新聞台若被撤照，52頻道的黃金區塊誰來補，其中被傳最多的，是偏民進黨新潮流系的「寰宇新聞台」，及外傳有「英系市長」背後支持的「鏡週刊」新聞台有希望。

報導進一步指出，蘇貞昌上任後，被外界認為「掌握媒體」介入甚深，其中就傳出他先讓「有任期保障」的NCC前主委詹婷怡離開；接著，「蔡英文總統友人」、中華電信前董事長鄭優也跟著離去；更傳出推翻NCC委員會決議，完全不顧NCC「獨立機關」地位，讓外界解讀掌控媒體慾望相當強烈。

民進黨北市議員王世堅。（本報資料照片）

該報導指出，就民進黨「追求言論自由」的創黨理念，及台灣現今自由媒體環境，容許中天新聞台的存在，保障台灣多元言論市場，恐才符合民進黨「初衷」核心價值。不過，在台灣有「得黃金區塊新聞台者得天下」之說，若「中天新聞台撤照」，恐怕只是為了確保「新蘇聯」擴大媒體市場版圖，掌握大眾輿論，替蘇貞昌「邁向2024」鋪路。

該報導更提到，中天新聞台撤照若成真，真正要「挫著等」的，恐怕是包括蔡英文總統在內的民進黨其他派系，只能坐視「新蘇聯」鯨吞台灣媒體市場並持續坐大，民進黨中生代有志大位者，恐將正式與2024說掰掰。

除此之外，王世堅接受廣播專訪，被問到蘇貞昌在2024年是否會選總統時，他也不諱言地說，蘇貞昌有自信心、認為自己能力很強，「蘇貞昌踰越本身職務該講的話很多」，某種程度已破壞國家體制，行政院長應要聽總統、聽人民，但蘇的企圖已不只是當行政院長。

對此，蘇貞昌13日赴立院備詢前被問到「王世堅說你不只想當閣揆，而是國家領袖，因為他是扶龍王，這樣你當總統的機會是不是蠻高的？」他表示，在蔡總統領導下，行政院的團隊上下一起努力護國保民，真的非常的忙，有時候已沒注意到誰講了什麼」，「不過，謝謝各方關心指教」。

(中時新聞網)