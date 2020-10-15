蓋茲批評美國防疫不力 09:022020/10/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）批評美國政府對新冠肺炎疫情的回應失當，在篩檢和宣導防疫措施方面做的比其他國家差得多。 蓋茲接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，美國對疫情的回應在很多方面做得都不太好。蓋茲在受訪時雖未提及美國總統川普，但他表示，有別於美國，許多國家防疫做的相當好，他們利用手邊的行為工具，有效阻止疫情擴散。 蓋茲指出：「防疫只是技術問題，無關政治。多數國家政府聽取科學家的建議，而非攻擊專家。」 (工商 ) #蓋茲 #批評美國 #防疫 #防疫不力 #微軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長線趨勢明確 生技無懼波動 04:092020/10/15 投資理財 社論／陸委會和胡錫進的「罵戰」 04:092020/10/15 時論廣場 權王、股王呈現拉鋸 台股加權指數呈現小跌 09:232020/10/15 財經 興采防護衣熱銷 訂單看到明年 04:092020/10/15 證券．權證 資誠辦「美國資產規劃論壇」 04:092020/10/15 全球財經 帛琉旅遊泡泡 20人踩線團先行 04:092020/10/15 財經要聞 因應新冠肺炎 世盟呼籲：不可以政治立場凌駕大眾健康 10:412020/10/15 政治 核酸檢測貴 陸防疫盼台人配合 04:102020/10/15 兩岸新聞 淡水女居檢趴趴走 強制集中檢疫 04:092020/10/15 地方新聞 《美股掃瞄》受財長發言打擊 美股連2黑 08:522020/10/15 財經 國際熱門新聞 華航飛洛杉磯 驚見噴射背包客2000公尺高空飛 塔台對話內容曝光 - 國際 2020美大選》告急？川普苦求婦女票 不只博取同情另有目的 - 國際 流亡商人郭文貴 豪宅淪破產爭訟 - 國際大事 - 中國時報 2020美大選》最新民調：拜登領先川普17百分點 川普最自豪政績也輸 - 國際 港流亡科學家稱新冠病毒是陸「超限生物戰」 慘遭科學界打臉 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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