微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）批評美國政府對新冠肺炎疫情的回應失當，在篩檢和宣導防疫措施方面做的比其他國家差得多。

蓋茲接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，美國對疫情的回應在很多方面做得都不太好。蓋茲在受訪時雖未提及美國總統川普，但他表示，有別於美國，許多國家防疫做的相當好，他們利用手邊的行為工具，有效阻止疫情擴散。

蓋茲指出：「防疫只是技術問題，無關政治。多數國家政府聽取科學家的建議，而非攻擊專家。」

(工商 )