台北市一名張姓女子婚後疑似不堪婆婆長期霸凌，8月9日在臉書公開發文控訴「我的婆婆殺了我」後選擇輕生。張女親友當時指控夫家想將她的發文刪光，如今事隔不久，張女的臉書帳號竟遭下架，引發網友熱議；有網友特地為她設立新的紀念帳號，「她的回憶不該被遺忘」。

張女8月9日在臉書發文「我的婆婆殺了我」，表示結婚幾年每天都過得膽戰心驚、天天看人臉色、被當垃圾，「活著真的很累，不是想死，是活不了了」、「謝謝指教，我不在就好了」、「永遠不見，我解脫了」。

張女選擇輕生離開人世，但娘家人竟被瞞在鼓裡，事後指控夫家疑似隱瞞她過世的消息、想刪掉這篇公開的遺書。事件爆發之後引發全民眾怒，張女婆婆只回短短8個字「再說也是百口莫辯」，而張女丈夫也緊急關閉臉書帳號。

（圖／臉書）

張女的臉書帳號因為她過世而轉為紀念帳號，但如今卻遭臉書下架，再也找不回來了。有網友替她申請了一個新的紀念帳號，表示「張ＸＸ個人版被刪除了，但她的回憶不該被遺忘」，希望大家能邀請並標籤，「讓更多人重視婆媳關係，請讓張尹馨帶給社會更多改變的動力」。

網友看後紛紛表示「為什麼會被刪除？有經過她其他親人同意嗎？」、「因為心虛而刪除帳號」、「連一個紀念帳號都容不下，說婆家人沒問題是想騙鬼？」、「原來公婆有錢是真的！還能下架紀念帳號」。許多網友也難過留言道「我知道妳生前一定過的很累很辛苦，願妳在那一切都好」、「祝福妳下輩子不會再遇到這種老公和婆家，幸福的生活」。

（圖／張女臉書）

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(中時新聞網)