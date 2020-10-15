小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(15日）財經重點。

【1】台積法說行情...總在當天過後

台積電法說會重磅登場，2019年以來法說當日漲跌互見、多空交戰煙硝味濃，然統計近七次法說的後十個交易日經驗，僅今年1月因新冠肺炎因素小跌2％，其餘全部走揚，波段漲幅最高衝破二成，法說當天是否進場押寶，抑或是先一步獲利了結，成了市場討論焦點。

【2】iPhone12受惠股 首選台積電

蘋果iPhone 12系列四款新機終於發表，新機入門價格、規格均與市場預期相去不遠，外資圈定調：新iPhone發布後對供應鏈股價短期並無明顯影響，市場將關注新機預購狀況，惟選股共識將優先鎖定市占與內含價值提高的重要蘋概股，尤以台積電為首選。

【3】蘋果推Qi無線充電 概念股同慶

蘋果於14日凌晨舉辦新品發表會，除了新一代iPhone之外，更推出全新產品無線充電器MagSafe，並採用15W的Qi標準，成為蘋果首款推出的無線充電產品。

【4】台商回流進房市 金融管制恐打不到

政府關注這波房市熱，銀行主管指出，房市管控作法可能要更細緻，否則真正的炒房大戶沒打到，反而打到最缺乏資金的「首購族」，主要是目前全體國銀存款量多了1.2兆元，可看出這波台商匯回的熱錢有多麼龐大，熱錢入台不是投資股市就是房市，是這波房價上漲的主因，若台商買房根本不需要貸款，金融工具的管制等於失靈。

【5】惠譽警告 美大選若失序 將失去AAA信評

美國總統大選戰況激烈，現任總統川普曾拒絕承諾和平轉移權力，信評機構惠譽（Fitch Ratings）表示，混亂的選戰不但會打擊人們對民主的信心，一旦選後陷入混亂，還可能使美國失去最高信用評等AAA。

(中時新聞網)