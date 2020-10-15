前總統陳水扁昨日（14）在臉書放上與鄭南榕合照，並以「追求100％言論自由的代價」為題發文，表示自己的政治理念就是「台灣不能只有一種聲音」，這點從任內沒有關掉 T台就可見。國民黨籍台北市議員羅智強今日在臉書發文，表示那是他聽過「陳水扁説的最好的一句話」，並號召大家「給阿扁一個讚」。文章一出，即獲得破萬讚與高度網友迴響。

羅智強在臉書發文，寫道：「陳水扁說：台灣不能只有一種聲音，他任內沒有關新聞台。這是我聽過，陳水扁說的最好的一句話。不以人廢言，為這一句話，我要給陳水扁一個讚，而這也是，我第一次給陳水扁讚！」

話鋒一轉，羅智強更直言：「而我也要回頭問蘇貞昌，你都可以讓NCC主委被請辭了，現在不要再跟我們説你沒有干涉NCC的五四三。如果中天被關，你就是共犯。所以我們要問蘇貞昌：陳水扁的話你聽進去了嗎？陳水扁的話你聽進去了嗎？陳水扁的話你聽進去了嗎？蘇貞昌，你要在你任內讓新聞台被關掉，成為撃殺新聞自由的民主屠夫嗎？」

文章一出，不到一個小時即獲得超過1萬個讚、近400則分享與近300次分享。網友紛紛留言：「即使阿扁貪污，表現也比無能空心菜強太多了！」「強哥，好樣的，中華民國就靠你們這些中生代民意代表，為了公平正義敢言,據理力爭，不畏權勢，我們都看在眼裡」、「阿扁會變來變去！騙！」「確實，在阿扁的8年……冥禁黨（民進黨）的對霉體的黑手，還沒像現在的無法無天……」「台灣不能只有一種聲音⋯…阿扁難道錯了嗎？」「如果中天真的被關台，台灣真走向獨裁了」、「等關掉所有反對聲音，下一步關閉所有不同的政黨，天上地下，唯我獨尊，走向獨裁」。

(中時新聞網)