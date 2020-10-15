櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過達亞(6762)申請上櫃案。

達亞國際公司主要從事醫療器材零組件模具及射出成型零組件之製造與銷售，申請時資本額1億8438萬6000元，董事長為張有德，推薦證券商係元富證券及台新證券；達亞國際公司108年度營業收入為3億8337萬2000元，稅後盈餘為9801萬元，每股盈餘為5.53元；109年上半年營業收入為2億5340萬5000元，稅後盈餘為9055萬元，每股盈餘為4.91元。

(時報資訊)