《店頭市場》達亞通過上櫃審議 08:172020/10/15 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過達亞(6762)申請上櫃案。 達亞國際公司主要從事醫療器材零組件模具及射出成型零組件之製造與銷售，申請時資本額1億8438萬6000元，董事長為張有德，推薦證券商係元富證券及台新證券；達亞國際公司108年度營業收入為3億8337萬2000元，稅後盈餘為9801萬元，每股盈餘為5.53元；109年上半年營業收入為2億5340萬5000元，稅後盈餘為9055萬元，每股盈餘為4.91元。 (時報資訊) #達亞 #零組件 #營業收入 #稅後盈餘 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣權王－PS5預購熱 鈺太創惟迎追單 04:092020/10/15 證券．權證 櫃買審議會今日審議長聖生技上櫃案 09:062020/10/15 財經 《電腦設備》華南銀統籌主辦 英業達獲5億美元聯貸 08:342020/10/15 財經 櫃買審議會今日審議達亞國際上櫃案 09:122020/10/14 財經 櫃買通過達亞國際上櫃案 18:102020/10/14 財經 買盤卡位 美選舉概念股走強 04:092020/10/15 證券．權證 健全財務結構 定穎減資案拍板 04:092020/10/15 證券．權證 房市熱哄哄 代銷雙雄拚今年獲利攻頂 04:092020/10/15 證券．權證 復盛今停牌 傳與併購案有關 04:092020/10/15 證券．權證 英業達聯貸 華銀主辦簽約 04:092020/10/15 全球財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台積法說行情...總在當天過後 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》台積電今法說該押寶？外資動作洩密 - 財經 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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