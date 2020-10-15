中共中央機關報《人民日報》15日針對大陸國安機關組織實施「迅雷-2020」專項行動，破獲數百起台灣間諜竊密案件，發表署名「安平」 的評論文章指出，根據國際危機組織觀察，台灣海峽已被列入「重大形勢惡化地區」。將心比心，兩岸人民都不願兵戎相見。但如不幸戰事爆發，罪魁禍首必是台獨。更須警惕的是，戰事未發，情報先行。台灣情治部門不僅長期把大陸當成攻擊目標開展情報活動，近年來更淪為當局黨同伐異、剷除異己、推動台獨路線的工具。呼籲台灣情治部門站在歷史正確的一邊。

文章認為，台灣情治部門積極充當台獨分裂勢力的馬前卒、急先鋒，大搞不義之舉，大行忤逆之道，弊案叢生，亂象紛呈。去年「私菸案」一出，民眾大開眼界，原來綜理情治系統的國安局竟然是最大的走私販子，總統專機居然成了最高效的走私工具。公器私用，大肆斂財。為全面推動「綠化」，「外行領導內行」也是台灣情治部門飽受詬病的頑疾。

文章稱，近年來，台灣情治系統元老多次公開表態，情治部門頻頻出現「情報關係被抓，情報人員出醜，情報工作受挫」的局面，根源就是台獨「惡瘤」上身，兩黨內鬥不休。情治部門首腦如同把頭埋在沙子裡的鴕鳥，只知一味媚上，以「非綠即藍」畫分陣營，不顧情報工作規律、不管情報人員死活。這種環境下，台灣情治部門軍心渙散、人心分離、士氣低落，各為其主、各自為戰，賣官鬻爵者有之，欺上瞞下者有之，貪墨經費者有之，坑蒙拐騙者有之，情報造假者有之，一派窮途末路亂象。

文章奉勸台灣情治部門，不要被台獨的「末路戰車」綁架。當局只有一己政黨之私利，完全不顧兩岸同胞利益福祉，遑論一線情報人員死活。希望台灣情治部門能夠看到民族大義與歷史正道，立即停止對大陸的情報滲透破壞活動，尤其不要繼續充當當局的「鷹犬和走狗」，為台獨分裂勢力背書，繼續向美西方出賣國家主權和中華民族核心利益。否則，大陸國家安全機關有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，對台灣情治部門任何滲透破壞活動依法予以堅決打擊和嚴正懲戒。

文章強調，正告台灣情治部門中抱守台獨立場的頑固分子，玩火自焚只有死路一條。大陸國家安全機關會堅決運用《反分裂國家法》、《反間諜法》等法律武器，緊盯不放、窮追務獲、一追到底。勿謂言之不預也。

文章呼籲，歡迎台灣情治部門中擁護統一的有識之士，有機會多到大陸走一走、看一看，徹底摒棄背宗忘祖的台獨意識和狹隘的「島民」心態，親身感受大陸巨大的發展變化，共同分享大陸蓬勃的發展機遇。

(中時 )