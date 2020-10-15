在台犯下港女命案的香港殺人案疑犯陳同佳，公開表明願意赴台投案，不過陳同佳來台方式成為台港政府角力。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，昨日赴我駐港辦事處，據指是為陳同佳申請入台簽證。港媒報導，有消息指，我駐港辦事處人員拒絕其申請。

多家港媒報導，管浩鳴昨日下午約四時現身位於金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處，他聲稱，到力寶中心是為「私人的事」。

報導指出，記者直擊他手持透明公文袋內有一疊文件，包括寫有香港聖公會教省辦事處的信封、特區護照、陳同佳的香港身分證及入台簽證申請書，申請書上填有陳同佳個人資料如身分證號碼、地址等，而簽名人為陳同佳。

管浩鳴進入辦事處後，全程逗留約十分鐘後離開，據知是辦理入台簽證申請。

被問到申請情況如何，管浩鳴指需要先與律師商量，不方便回答是否為陳同佳辦理手續。記者追問陳同佳本月成行機會「大不大」，他重申，現時不知道，又指陳同佳早前已將「窗口」的聯繫方式告知台灣代表律師，相信有關律師知道正確程序。

據星島日報報導，管浩鳴未有回應是否被拒接收，但有消息指，我駐港辦事處人員當場拒絕接收有關簽證申請文件。

刑事局14日則表示，陳同佳委託的理律法律事務所律師凃榆政5日上午到我方單一聯繫窗口的刑事局兩岸科會面，因無委任狀，律師僅諮詢陳同佳來台投案相關事宜，表達陳願意來台投案的意願，但雙方無法討論如何安排陳同佳來台方式，律師並在12日向士林地檢署提出陳報狀。

刑事局指，陳同佳遭士檢通緝在案，全案由檢方指揮偵辦，若陳同佳向駐港辦事處申請簽證，陸委會、移民署同意他來台，警方將會就來台細節與港方協商，最有可能以空橋接人模式，也就是，待陳同佳一踏入國籍航班，立即將他逮捕，全程押解到士檢歸案。

(旺報 )