根據《SNY》記者貝格利15日爆料，NBA一些頂級後衛的經紀人跟他透露，假如火箭願意把「忍者龜」韋斯布魯克擺上交易檯面，尼克將是最積極爭搶他的球隊之一，畢竟他在去年夏天就曾考慮過加盟尼克，最後卻選擇前往休士頓打球。

隨著上季的結束，儘管韋斯布魯克在火箭拿下場均27.2分、7.9籃板及7.0助攻，他跟「大鬍子」哈登的後場組合，搭配起來的威力卻明顯不夠強大，也讓韋斯布魯克的個人數據下降不少，加上火箭開除前總教練丹托尼，目前隊內一片混亂。

韋斯布魯克目前還跟火箭擁有3年1.32億美元合約，其中最後1年是球員選項，假如他真的看上前往尼克打球的龐大商業價值與市場人氣，或許可跟火箭高層主動申請交易，迫使火箭把他放上交易檯面，進而考慮跳槽其他球隊的可能性。

畢竟尼克當前正式進入重建期，非常渴望擁有像是韋斯布魯克這樣的明星等級球員加入，特別是尼克後場戰力薄弱，有了韋斯布魯克的加盟，相信能讓尼克年輕球員成長不少，問題是光靠韋斯布魯克一人帶領，對尼克來說恐怕還不太足夠。

(中時 )