在美國大選之前，經濟刺激法案恐怕難產，加上新冠肺炎(COVID-19)疫苗問世時間可能延後，周三美股表現保守，終場四大指數全數下跌，跌幅介在 0.53%~0.80% 之間，台積電 ADR則下跌 1.16%。

周三台股指數處於整理格局，全日最高與最低點僅有約64點的差距，雖然權值股包括2330台積電、2317鴻海、3008大立光、2454聯發科全數收在平盤之下，但資金流入中小型股，包括太陽能、風電、重電業、塑化、ABF、電源供應等族群皆有所表現，周三加權指數終場下跌27.82點，收在12,919.31點，跌幅為0.21%，仍守在5日線之上，成交金額為1874.28億元。

周三大盤呈價跌量縮格局，於高檔區進行整理，目前價量結構仍屬健康，指數守穩5日線(約12,891點)之上，所有均線呈翻揚向上格局，指數未跌破5日線前，短多續強。周三KD指標持續呈黃金交叉，短線上對多方仍相對有利。

周三雖然電子權值股整理，指數攻勢停歇，但盤面資金有轉向中小型股的跡象，若類股輪動能夠健康延續，指數仍有挑戰前高13,021的機會。

後續選股方面，考量電子股有匯損的不安定因素，建議投資組合中可適度納入傳產類股，後續可留意：績優蘋概、宅經濟受惠股、ABF載板、記憶體、半導體設備、貨櫃航運、鋼鐵等。

(時報資訊)