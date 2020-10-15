英業達(2356)獲銀行團美金5億元聯貸。由華南金(2880)旗下華南銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，臺灣銀行擔任文件管理銀行，參貸銀行包括中國建設銀行、第一銀行、土地銀行、彰化銀行、玉山銀行、台新銀行、中國銀行、合作金庫、兆豐銀行、安泰銀行及國泰世華銀行。

英業達9月營收為519.49億元，月增16.13%，年增14.91%，創單月歷史次高，僅次於今年6月創下的534.08億元的新高紀錄。今年前九個月營收為3828.17億元，年增3.08%。英業達2020年9月筆電出貨190萬台，持平8月，主要是受到缺料的影響，該公司第3季筆電出貨570萬台，持平第2季，至於伺服器第3季需求暢旺，是今年出貨的高峰。

英業達為全球筆記型電腦與伺服器之領導廠商，包括消費性電子、行動通訊、無線整合產品，均能提供全球客戶全方位的解決方案，並以創新、迅速的開發流程、全方位的軟硬體系統整合，建構彈性接單、客製化生產的競爭優勢與全球運籌服務，成為國際品牌供應鏈不可或缺的夥伴。為了維持競爭優勢，英業達近年更布局AI人工智慧、工業4.0與5G等先進領域，擴及雲端運算、物聯網、智慧醫療、智慧家庭設備、自駕車中央控制單元等高科技產品。

(時報資訊)