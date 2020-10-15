南科考古館為慶祝開館1周年，17日起推出豐富活動，還有小朋友最愛的尋寶遊戲。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

南科考古館為慶祝開館1周年，17日起推出「人類世･集」周年系列活動，包含人類世實驗學院講座論壇、特展工作坊講座、考古桌遊互動遊戲闖關、野望影展及繪本故事律動等豐富活動。為紀念台灣文化日，17日免費開放入館，邀民眾周末共襄盛舉。

南科考古館表示，因今年歷經全球災難性新冠病毒疫情肆虐，對人類生活環境影響甚鉅，邀請台南藝術大學藝術創作理論研究所所長龔卓軍規畫了人類世實驗學院講座，希望透過當代人類世議題反思如何來重新認識並保護我們腳下這片土地。

人類世實驗學院講座17、18日一連舉辦兩天，邀集藝術家拉黑子･達立夫、涂維政、吳其錚、丁昶文、陳冠彰，考古學者鄭玠甫、紀科安與文史研究者許清保等各領域專業人士，透過考古學與影像、陶藝、裝置等當代藝術的交織，跨領域的合作與多元的角度與民眾分享「人類世」當代生命議題。

考古館開館周年剛好是10月第3個周末的國際考古日，17~18日也規畫了相當多元的考古系列活動，包括考古桌遊互動闖關攤位、快樂故事島Happy姊姊帶領繪本故事律動及彩繪DIY、野望影展「宇宙奇石」講座，讓整個博物館變成一個熱鬧的立體市集。相關報名資訊可至南科考古館FB粉絲團查詢。

此外，周末兩天特別邀請南瀛天文館、山上花園水道博物館來館內擺攤串連同樂，還有與南藝大的館校合作活化館藏計畫，推出發現台灣五千年VR體驗、360虛擬考古館、考古妝水水AR濾鏡、考古尋寶AR擴增實境遊戲，非常適合親子同遊體驗。

周年慶系列活動將持續到12月，接下來還有文物百寶盒–手作保存盒體驗、實境解謎–考古館神隱事件、戲劇教育–小考古大任務、野望影展講座、「考古．工具．人」特展–工作坊與講座、人類世實驗學院–考古踏查活動等，有興趣的民眾也歡迎鎖定南科考古館FB粉絲團。

(中時 )