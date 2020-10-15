蘋果公司最新秋季發表會推出了4款iPhone 12系列手機，並以「環保」為名，宣布不再隨盒附贈充電器和有線耳機EarPods，讓果粉相當錯愕。不過全球只有法國例外，因為當地法規明訂，手機必須附有「免持配件」，否則不能出貨。

蘋果公司基於環保考量，不再隨盒附贈充電器和有線耳機EarPods，除了可以避免額外配件帶來的浪費，還能縮小每部手機的外盒尺寸，蘋果表示，這種改變讓貨板上出貨包裝盒數量因此增加70％，預估每年可減少200萬公噸碳排放量，相當於45萬輛汽車每年排放量。

不過根據蘋果公司法國官網的最新資訊顯示，雖然最新發售的iPhone 12系列手機，同樣因為環保因素，不再附贈充電器，但是仍然會隨盒附上一條Lightning介面的有線EarPods耳機。消息一出，在國內外論壇引起熱議，不少人好奇背後原因。

對此就有知情者跳出解答，在法國販售的智慧型手機，都必須在包裝盒內附上耳機或是一種免持配件，否則不能出貨。而這項規定的初衷，主要是讓民眾避免在通話過程，因為手機緊貼耳朵，使得頭部過度暴露於無線電波輻射中。不過目前蘋果法國官方，仍無親自證實背後原因為何。

然而蘋果公司史上頭一次以「環保」為由，不再隨盒附上充電器和有線耳機EarPods，引來網友評價兩極，雖然有不少人認同環保理念，但也有人吐槽「就變相漲價？」、「越花越多錢了」、「又要被賺一筆了」。

(中時新聞網)