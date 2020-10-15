白彌兒發文被網友澆冷水。（圖／翻攝自miasabathy IG）

謝和弦和前妻最近正式簽字離婚。（圖／中時資料照片）

謝和弦與混血妻子Keanna從年初起因女方舉報男方呼麻，兩人4年婚姻觸礁，期間雙方爆出隔空互嗆，謝和弦稱手上有Keanna不雅片，後來又道歉認錯，最近兩人終於簽字離婚，一樁鬧劇也落幕。謝和弦近日拍MV，請來奧地利混血女模白彌兒（Mia）助陣，白彌兒發文開心在台灣拍了第一支MV，留言區卻吵翻，要她以後好好慎選工作。

謝和弦4年前和Keanna甜蜜結婚，去年底Keanna大義滅親舉報謝和弦涉毒，兩人關係因此破局，謝和弦一度批評Keanna是飯局妹、假娃娃音等，Keanna淡定回應：「我的家境和專長不需要像有人吃了化學派藥物後，ㄎㄧㄤ掉胡說抹黑的那些不實的過去，我連提告都懶了」。

上月底，謝和弦和Keanna終於正式簽字離婚，Keanna寫下6字感嘆「謝謝那些曾經」，謝和弦也一改嗆前妻的狀態，反省說：「這段期間有對她，或整個社會造成影響，也是我從一開始始料未及的」，感恩好聚好散。近日謝和弦重啟工作，找來曾參加《亞洲超級名模生死鬥節目》的27歲混血女模白彌兒拍MV，白彌兒事後分享花絮照片，豈料引發另一場戰火。

白彌兒感恩寫下謝謝所有製作團隊相當有效率地完成了這次工作，對她而言有如美夢成真，有人獻上恭喜，但也有人澆冷水說：「無法相信你會跟這位爭議性的藝人一起拍MV」、「身為女性主義的發聲者，真的不應該跟他這種拿前妻的痛苦當作自身快樂的人合作」、「唉，好可惜你跟他合作」。

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(中時新聞網)