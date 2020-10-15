中華航空機（China Airlines）機師昨（14）日通報，下午接近2時左右，目擊一名噴射背包客在洛杉磯國際機場附近高6,000英呎（約1,828公尺）高空中飛行。

中華航空飛洛杉磯航班機師14日向洛杉磯國際機場塔台通報，目擊一名噴射背包客在6000英呎（約1,828公尺）高空中飛行，而且經過華航客機。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）指出，中華航空機組員昨日下午1時45分通報，在洛杉磯國際機場（LA International Airport）西北方約7英里（約11公里）的6,000英呎高空中看見一名噴射背包客在空中飛行。

The FBI is looking into the September reports but investigators remain skeptical what was seen was actually a jetpack. Still anything flying high and near planes about to land is concerning. Our @CBSThisMorning report on the September sightings: https://t.co/EE7J3OCxm6 — Kris Van Cleave (@krisvancleave) October 14, 2020

除了華航機組員，一名洛杉磯國際機場塔台控制人員也通報在6,500英呎高空中看見這名噴射背包客，並且對一架即將降落的客機發出警告。

報導說，美國聯邦航空總署、聯邦調查局（FBI）、洛杉磯國際機場人員已經對這起事件展開調查，值得注意的是，這已經是洛杉磯國際機場過去一個月來第2起噴射背包客亂入的事件。

美國廣播公司第七頻道（ABC 7 NEWS）取得華航機組員的無線通話內容率先披露這起事件，根據ABC 7 NEWS及哥倫比亞廣播公司洛杉磯分台（CBS Los Angeles）公開的音檔內容，可以聽見華航機師向塔台通報，「我們剛看到一個明亮物體通過6,000英呎高空。」

塔台人員似乎聽不清楚，請機長再覆述一次，另一名華航機師接著回應，「我們剛看到一個像穿飛行服的飛行物體經過我們，就在6000英呎高空。」

塔台人員終於聽懂了，詢問「飛行物體是無人機還是噴射背包客？」第二名機師回應說「比較像噴射背包客」，「太亮而且太快。」

塔台人員隨後似在警告別架飛機，「據報有噴射背包客在前方13英里處。」

洛杉磯國際機場上空附近1個月前也被噴射背包客亂入過。

報導說，8月29日晚間6時45分，美國航空公司（American Airlines）與捷藍航空（Jet Blue）的機師不約而同向洛杉磯國際機場塔台通報，看到一名噴射背包客。美國航空機師當時對塔台表示，飛機剛「經過」一名噴射背包客，噴射背包客就在客機的左側，和機身只距離300碼（約274公尺），該架美國航空客機才正要著陸，噴射背包客和客機飛在同高度。

不久後，捷藍航空機師也通報塔台，「我們剛看到這個乘坐噴射背包的傢伙經過我們」，導致塔台馬上警告另一架在附近飛行的客機，塔台人員也在無線對話中感嘆，「只發生在洛杉磯。」

噴射背包客在美國被視為「微型飛機」（ultralight），禁止飛越任何城市、市鎮等擁擠區域，或是有人群聚集的上空，違者最高恐被罰2.75萬美元（約新台幣79萬元）。

FBI先前也對這起事件展開調查，不過至今尚未提出任何解釋。

(中時新聞網)