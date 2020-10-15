就算在奧蘭多迪士尼世界園區奪下生涯首次總冠軍，「一眉哥」安東尼戴維斯卻在短期內不想再去那裡了！一眉哥接受美國知名脫口秀主持人吉米坎摩爾視訊訪問自爆，「至少兩年以內不會再去迪士尼了，畢竟我們在那裡還考慮過罷賽！」

其實也怪不了安東尼戴維斯會這樣說，畢竟湖人從今年7月初，就全隊進駐奧蘭多隔離園區，一路待到最近拿下隊史第17冠，整整被「關」在那裡3個多月，就算迪士尼世界再好玩，風景再漂亮，湖人全隊上下也老早就感覺到很膩了。

至於安東尼戴維斯口中的考慮禁賽，就是8月底季後賽首輪進行期間，爆發美國黑人遭到白人警察暴力執法致死事件，當時公鹿突然無預警宣告罷賽，也讓其他球隊跟著不打了，幸好這次風波只維持1天，首輪隨即又開始順利進行打完。

畢竟當時不少球星情緒激動，都想趕緊離開奧蘭多隔離園區，加入抗議種族歧視行列之中，其中包含湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯，幸好在冷靜過後，詹皇仍然選擇留下來繼續跟安東尼戴維斯拚搶總冠軍，也讓上季好不容易可以宣告落幕。

(中時 )