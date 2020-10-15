仁寶(2324)將在下周的台北國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)，展出仁寶在5G、人工智慧、物聯網和各項5G終端產品的創新技術與應用的實力，並與事業合作夥伴共同聯手打造強大的5G企業網路生態圈。

當天現場將邀請到各領域專家分享最新技術和解決方案，仁寶的智慧型裝置事業群執行副總經理彭聖華也將與思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟，共同宣布雙方的策略結盟計畫。

仁寶是台灣電子製造的領導廠商，其完整的智慧終端與5G小基站等產品和服務，具備了布局全球的技術能力，與思科企業網路核心技術及資安專業具有互補作用及共好效益，有益於全球5G商業模式的開創。這是仁寶首度參加AIoT Taiwan展出，為了讓客戶親身體驗仁寶的創新技術及智慧應用，10月21日正式於台北國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)隆重登場，藉由OMO(Online-Merge-Offline，線上與線下融合) 的方式，展出仁寶在5G產品及解決方案的應用成果。當中包括仁寶的5G企業網路解決方案展示、多項5G智慧終端產品以及智慧工廠、影音娛樂及遊戲、智慧醫療、智慧農業以及智慧家居的五大應用服務。

仁寶5G產品及產業合作夥伴的共同應用服務，能協助企業更快布局5G智慧應用，推動產業升級，提升競爭力，可以加速台灣、乃至全球企業用戶建構完善的5G智慧應用服務。

(時報資訊)