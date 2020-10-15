華爾街主要銀行發布的季報好壞不一，以及受美國財政部長穆努欽的發言打擊，投資人對美國在11月大選前通過新財政激勵方案希望消退，由亞馬遜、微軟帶頭下挫，周三華爾街股市連續第二個交易日收黑。

周三收盤，道瓊工業指數跌165.81點或0.58%，為28,514點。標普500指數跌23.26點或0.66%，為3,488.67點。那斯達克指數跌95.17點或0.8%，為11,768.73點。

穆努欽表示，大選前很難達成協議，雙方在某些議題上仍然相距甚遠。但他也表示，民主黨與共和黨在某些領域正在取得進展，並承諾會繼續努力解決問題。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發言人則表示，議長與穆努欽在周三稍早進行了「富有成效」的談話。

白宮最近提出1.8兆美元的新冠紓困振興方案，但遭到眾院議長佩洛西打臉「遠不足所需」。周二參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）宣布下周參院將表決一項針對性規模縮減的激勵法案，內容包括提高對「薪資保護計畫」的撥款，但此前民主黨已經拒絕接受此類型的單獨法案。

亞馬遜終場下跌2.3%，微軟跌0.9%，對標普500指數的拖累最大。

美國銀行跌5.3%，富國銀行跌6%，兩家銀行公布的季報不如預期。標普500指數銀行股大跌2.4%。

聯合健康保險（UnitedHealth Group）雖上修獲利預測，但表示很難預測這場大流行病對獲利的影響，股價收跌2.9%。

財報季開鑼，目前跡象顯示市場對新冠肺炎疫情衝擊企業營運程度的看法有所改善，根據路孚特IBES數據，分析師預估企業獲利較去年同期下滑19%，較7月初預測的年減25%樂觀些許。

儘管周二、周三連兩日收跌，但10月以來美股仍然上漲，道瓊指數本月來上漲2.6%，標普500指數與那斯達克指數分別漲3.7%和5.4%。

(時報資訊)