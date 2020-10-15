空軍退役中校杜永心被中共中央軍事委員會政治工作部吸收，以贈送現金、酒、茶葉、提議招待出國旅遊等方式，拉攏我國蔡姓陸軍現役中校，希望蔡男「替祖國效忠」，或未來台海發生戰事時「消極不抵抗」，違反國家安全法遭到起訴。新北地院一審判決14日出爐，杜遭判4年徒刑，可上訴。杜永心親自出庭聆判，表示對判決結果感到難過，不願多談。

檢調調查發現，杜永心1994年2月退伍後到大陸經商，被中央軍事委員會政治工作部某科長盯上，多次邀約餐敘後吸收為共諜，要求杜回台發展組織。

杜永心回台後，聯繫曾在陸軍某聯兵旅擔任作戰科長的蔡姓中校，發現蔡中校經濟困難，多次以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義，贈送現金、茶葉、名酒、邀請旅遊等方式籠絡對方。

杜永心取得蔡男信任後，表達願意幫忙引薦中央軍事委員會政治工作部高層給他認識，還表示現階段只要吸收人員潛伏，不用刺探情蒐軍情，最終就是要在關鍵時發揮作用。

原本杜想藉邀蔡男前往中國大陸、馬來西亞等地旅遊時，安排他與中央軍委會官員見面，但旅遊並未成行。2018年杜又向蔡表示，將前往大陸與自己的上級指導單位會面，還要求蔡男自拍一段祝賀該官員晉升的影片，並希望蔡男在影片中表示：「兩岸未來一定統一，如果發生戰事將不會採取任何作為，配合祖國」。

蔡姓中校察覺有異，多次錄音自保，並把所贈現金、禮品全數保留。調查局在2019年9月針對本案收網時，蔡姓中校也主動將現金與禮品繳回，並拿出保命錄音帶力爭清白。

檢方認為，杜永心身為空軍退役中校，竟企圖吸收現役軍官成為共諜，杜男行為明顯危害國家安全，依違反國安法替中國發展組織未遂罪起訴。但蔡姓中校因沒有表態及交付資料，而獲不起訴處分。

(中時新聞網)