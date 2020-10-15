中國駐加拿大使館網站15日發布消息指出，當地時間10月13日，加拿大總理杜魯道等個別高官指責中方妄加「脅迫外交」，發表錯誤言論。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。提出「三個為什麼」質疑加方，為何不直接面對孟晚舟案。

加拿大《環球郵報》報導，加國總理杜魯道13日在中加建交50周年紀念日上受訪時說，加將繼續堅定致力於與盟友合作，以確保中國不會將「任意拘押」兩名加公民和其他國家公民的「脅迫外交」式舉措，視為一種成功策略。中國外交部發言人趙立堅14日回應：「我們對加方故意混淆事實、再次發表有關錯誤言論表示強烈不滿、堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。」

中駐加拿大大使館發言人表示，加方企圖混淆事實，這完全是徒勞的。加方應該直面以下的基本事實和問題：

一是為什麼至今不敢承認近2年來中加關係遭遇困難的起因是加方無理拘押並沒有違反任何加拿大法律的無辜中國公民孟晚舟？二是在美國眾多盟友中，為什麼單單只有加政府同意配合美抓捕孟晚舟？三是為什麼加方在孟案資訊披露問題上遮遮掩掩，想方設法阻止公開更多涉案文件？

使館認為，孟晚舟事件是美方為打壓中國高科技企業和華為公司而一手炮製的嚴重政治事件，加方扮演了幫凶的角色。美、加兩國濫用雙邊引渡條約，對一位無辜的中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯了中國公民合法權益。加方在孟事件上的所作所為才是真正的任意拘押和「脅迫外交」。對此，14億中國人民、國際社會以及加、美不少有識之士都看得清清楚楚。

發言人強調，願再次強調，中方重視發展中加關係的立場是一貫的、明確的。同時，只有切實秉持相互尊重、平等相待原則，中加關係才能行穩致遠。我們再次強烈敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟女士平安回中國，消除中加關係發展的障礙，為兩國關係重回正軌創造條件。

(中時 )